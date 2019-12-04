Коррупция в оборонной сфере привела к тому, что Украина уже не входит в мировую десятку экспортеров оружия - эксперты (фото, видео)

По «делу Свинарчуков» пытаются привлечь к ответственности коррупционеров второго плана, утверждают эксперты.

Киев. 4 декабря. УНИАН. Коррупция в оборонной сфере привела к тому, что Украина уже не входит в мировую десятку экспортеров оружия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили эксперты в области обороны.

В частности, журналист Кирилл Вольный, комментируя расследование так называемого «дела Свинарчуков», отметил, что, несмотря на громкую огласку, которую она имела в начале текущего года, на сегодняшний день ее главные фигуранты так и не привлечены к ответственности.

«Сразу после скандала в «Укроборонпроме» правоохранители начали активную деятельность, а когда мы стали смотреть, кого и в чем обвиняют, то у нас появилось много вопросов. Речь идет о предприятии «Спецтехноэкспорт» концерна «Укроборонпром». Именно деятельность его бывших руководителей начало расследовать НАБУ. Первое, что нас удивило, - это то, что расследовался контракт от 2009 года на модернизацию индийских самолетов на 400 млн грн. Мы там увидели, что вместо тех, кто фигурировал в скандале в «Укроборонпроме» - Гладковский, «золотые мальчики», - совсем другие фамилии людей, которые к этой истории отношения не имели. Оказалось, что детективы НАБУ, которые расследуют это дело, сами являются фигурантами скандального расследования относительно «Укроборонпрома». В частности, детектив Литвиненко, чью переписку с «золотыми мальчиками», пытающимися с детективом решить вопрос, опубликовали журналисты. Все выглядит так, что решили быстренько показать результаты и назначить виновных», - сказал он.

Также Вольный добавил, что расследование дела продолжается и сегодня, но никаких адекватных ответов следствие в отношении обвиняемых не дало.

В свою очередь, журналист Роман Бочкала заметил, что скандал в Минобороны привел к срыву индийского контракта на модернизацию самолетов Ан-32.

В целом эксперты отметили, что из-за ряда коррупционных скандалов в оборонной сфере Украины теряет свои позиции на мировом рынке вооружений, в частности, если еще в 2016 году Украина входила в десятку мировых экспортеров военной техники и вооружения, то сегодня это уже 12-е место.

При этом Бочкала отметил, что и в следующем году сохраняются коррупционные риски в этой сфере. «В 2020 году расходы на оборонный комплекс запланированы на уровне 245,8 млрд грн. Предположим, что коррупционная составляющая будет минимальной - 10%, а это уже миллиарды гривен, хотя на самом деле коррупционная составляющая гораздо выше. Поэтому в следующем году коррупционные риски также будут беспрецедентно большими», - прогнозирует он.

Спикеры пресс-конференции: адвокат, партнер юридической компании «Правовой альянс» Тарас Безпалый; эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко; политолог Петр Олещук; соучредитель благотворительной организации "Благотворительный фонд "Батальон Волонтер" Роман Бочкала; журналист - расследователь ТОВ "ИА "Стоп коррупции ТВ" Кирилл Вольный.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/91541-press-konferenciya-v-unian-na-temu-korrupciya-v-oborone-nereshennaya-problema.html