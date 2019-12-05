Развитие в Украине водородных технологий будет способствовать сохранению окружающей среды, энергетической безопасности страны и ее интеграции с ЕС – эксперты (видео)

Бензин, который заправляется в машины, втрое менее эффективный, чем водород. При этом водородный автомобиль полностью нейтрален для окружающей среды.

Киев. 5 декабря. УНИАН. Внедрение и развитие в Украине новейших водородных технологий будет способствовать сохранению окружающей среды, энергетической безопасности страны и ее интеграции с Европейским Союзом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель профильной ассоциации «Украинский водородный совет» Александр Репкин.

«Мы стоим на пороге нашей очередной технической революции, когда мы переходим от одного вида топлива к другому. Водород является экологически чистым, безопасным, удобным в транспортировке и, наверное, одним из принципиальных решений, как мы можем сохранить нашу планету в том виде, в котором она сейчас есть. Для сравнения, бензин, который заправляется в машины втрое менее эффективный, чем водород, который используется для автомобилей. Более того, водородный автомобиль полностью нейтрален для окружающей среды», - сказал Репкин.

По его словам, сейчас Европейский Союз, приоритетным направлением которого является сохранение окружающей среды, очень заинтересован в развитии водородных технологий, на что выделяет существенное финансирование. Украина, в свою очередь, имеет возможность для широкого сотрудничества с ЕС в этой сфере.

«Евросоюз сейчас инвестирует огромные средства в развитие водородных проектов. В октябре этого года были представлены 11 проектов на конференции, которая называлась Hydrogen for Climate Action. Суммарная стоимость этих 11 проектов более 68 млрд евро», - сказал он.

Также Репкин отметил, что ЕС планирует построить 80 ГВт мощностей для производства водорода, из которых 15 ГВт могут быть размещены в Украине.

«У ЕС есть план построить 80 ГВт электролизеров, которые будут нацелены на производство водорода, чтобы перевести экономику стран Евросоюза на эту технологию. 40 ГВт планируется построить в ЕС, а 40 ГВт – за его границами… После работы, которую мы провели вместе с Институтом будущего, с Институтом возобновляемой энергетики, то что мы смогли презентовать на ежегодной конференции всех игроков водородного рынка Европы - на Украину выделяют 15 ГВт, которые могут быть созданы с учетом нашего потенциала в возобновляемой энергетике», - отметил он.

При этом он отметил, что для развития в Украине такой современной технологии должна быть создана соответствующая законодательная база.

«Сейчас необходимо создать соответствующую базу. Во-первых, для дискуссии, во-вторых, для законодательства, чтобы урегулировать все эти отношения, так как, к сожалению, в регулировании у нас это тема на 100% не представлена. Например, мы даже не можем говорить о стандартах использования газовых смесей относительно водорода, мы не можем говорить о сертификации оборудования, которое будет на нем работать, и тому подобное», - отметил Репкин

Присутствовавший на пресс-конференции эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип также отметил большой потенциал сотрудничества между Украиной и ЕС в этой сфере.

«Европейские страны начинают активно развивать водородные проекты. Складывается ситуация, когда Украина может свой потенциал возобновляемых ресурсов направить на производство водорода и использовать водородные технологии как в Украине, так и поставлять этот водород в страны, которые будут иметь недостаточные объемы этого ресурса», - сказал Прокип.

В свою очередь заместитель директора Института возобновляемой энергетики НАН Украины Николай Кузнецов сообщил, что водородные технологии будут играть важную роль в балансировании украинской энергосистемы и постепенного ее перехода к использованию исключительно возобновляемых источников энергии.

«Возобновляемая энергетика, когда она развивается и доходит до определенного уровня, то она требует дополнительных резервных, аккумулирующих мощностей для балансирования… Водород в этом контексте выглядит органически пригодным, чтобы использовать его с возобновляемой энергетикой», - сообщил Кузнецов.

«Согласно предварительным расчетам, если солнечные и ветровые станции примерно 25-30% будут направлять на производство водорода, что потом опять будет конвертироваться в производство электроэнергии, то таким образом возобновляемая энергетика сама себя может поддерживать, стать более прогнозируемой. Таким образом большие объемы возобновляемой энергетики могут быть внедрены в энергосистему на пути к полной декарбонизации», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что такая комбинация солнечной энергетики, ветровой, водородной из известных на сейчас выглядит наиболее чистой, гуманной и перспективной.

Организатором мероприятия выступил Украинский институт будущего - это независимый аналитический центр, прогнозирует изменения и моделирует возможные сценарии развития событий в Украине; предоставляет компетентную оценку событиям, формулирует конкретные рекомендации к действиям; предлагает эффективные решения; площадка для дискуссий на актуальные темы.

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