Общественный мониторинг выявил в Украину 35 рекламных компаний, в продукции которых имеются признаки сексизма

Киев. 15 мая. УНИАН. В Украине в ходе проведенного представителями общественной инициативы мониторинга размещенной наружной рекламы выявлено 35 компаний, в продукции которых имеются признаки сексизма.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель секретариата Индустриального гендерного комитета по рекламе (ИГКР), генеральный директор Украинской ассоциации маркетинга (УАМ) Ирина Лылык, представляя результаты проведенного в апреле исследования.

Она пояснила, что изучалась именно наружная реклама, потому что она чаще всего попадается на глаза гражданам.

По информации Лылык, мониторингом было охвачено 11 крупных городов Украины, в том числе города-миллионщики. Это, в частности, Днепропетровск, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Одесса, Полтава, Ривне, Харьков, Черновцы. Лылык отметила, что к работе были привлечены волонтеры и эксперты сети общественной инициативы. В объекты наблюдения попало более 3,5 тыс. рекламных плоскостей по Украине.

«Мы выделили сначала 135 компаний, в рекламной продукции которых были подозрения на наличие сексизма. Из 135 мы признали, что в 35 рекламных компаний не выдерживались стандарты», - сказала Лылык. Она уточнила, что только 2 из этих 35 компаний - всеукраинского уровня, остальные - региональные.

Больше всего компаний, которые не соответствуют стандартам, мониторинг выявил в Киеве, Одессе и Харькове.

В отношении стандартов, на которые ссылаются эксперты, Лылык отметила, что они были разработаны совместно с рядом гендерных организаций и зарегистрированы в 2012 году ГП «Украинский научно-исследовательский центр проблем стандартизации, сертификации и качества» как Стандарт организаций Украины под номером СОУ 21708654-002 -2011. Перед этим рекламное и гендерное сообщества выступили с инициативой разработки норм недискриминационной рекламы с учетом опыта европейских стран, в результате чего и был разработан соответствующий документ - «Стандарт недискриминационной рекламы по признаку пола». Сейчас требования стандарта подписали: УАМ, Всеукраинская рекламная коалиция, Украинская ассоциация маркетинга, Союз рекламистов Украины, Международная ассоциация маркетинговых инициатив, Индустриальный телевизионный комитет, Институт либерального общества, ВОО «Школа равных возможностей», «Центр гендерно-правового образования, Женский консорциум Украины, а также ряд других организаций.

Лылык добавила, что для этих организаций соблюдения стандарта является обязательным, для остальных же компаний на рекламном рынке его нормы являются рекомендательными. Но она надеется, что количество подписантов под указанным документом будет расширяться.

Относительно дальнейших действий, которые осуществляет общественная инициатива, реагируя на сексистскую рекламу, Лылык сообщила, что направлены письма в компании о необходимости заменить такую продукцию. Как результат, заверила она, часть рекламы уже снята, и работа в этом направлении продолжается.

В свою очередь председатель Ривненского представительства ИГКР, вице-президент УАМ Александр Гладунов отметил, что этот мониторинг является только первым этапом исследования, главная цель которого - выявить тенденцию к увеличению или уменьшению рекламной продукции с признаками сексизма.

«Мы прошли первый этап мониторинга и получили первые результаты: скажем - 21. Хорошо это или плохо? Если у нас будут результаты нескольких циклов мониторинга, мы сможем говорить о тенденции, о росте или падении, мы сможем сравнивать ... Собственно, мы приняли решение делать ежегодные такие исследования наружной рекламы», - сказал он.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/56931