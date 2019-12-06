Рынок такси в Украине нуждается в легализации и эффективном госрегулировании - эксперты (фото, видео)

По данным Украинского Института анализа и менеджмента политики, месячный объем киевского рынка такси составляет около 400 млн грн, при этом только 5-12% столичных таксистов работают легально, тогда как 88-95% работают нелегально.

Киев. 6 декабря. УНИАН. Без современного и эффективного государственного регулирования рынка такси в Украине предоставление данных услуг пассажирам будет ухудшаться, в связи с чем необходимо легализовать рынок такси путем упрощения процедуры получения лицензий и уменьшения их стоимости, а также ввести более четкие и одинаковые механизмы регулирования деятельности всех компаний, предоставляющих данные услуги.

Об этом заявил на круглом столе в УНИАН эксперт Украинского Института анализа и менеджмента политики (УИАМП), соавтор исследования о рынке такси в Киеве Даниил Богатырев, презентуя соответствующий доклад.

По его данным, месячный объем киевского рынка такси составляет около 400 млн грн, при этом только 5-12% столичных таксистов работают легально, тогда как 88-95% работают нелегально. Кроме того, львиную долю рынка занимают компании агрегаторы, в чьи базы входят 20 тыс. таксистов, или 80% всех таксистов Киева.

«Данные об уплате налогов киевскими перевозчиками такси ярко демонстрируют, что даже в ситуации, когда большая часть рынка находится в тени, легальные перевозчики уплачивают в бюджет более 85 млн грн в год. По нашим оценкам, полная легализация рынка такси могла бы увеличить поступления в госказну в виде налогов в 8-10 раз. Таким образом, государство могло бы получить от киевских перевозчиков такси налогов на сумму до 850 млн грн в год. Полная легализация рынка такси могла бы обеспечить до примерно 24 тыс. новых рабочих мест только в Киеве», - отметил Богатырев.

Эксперт также сообщил, что в последние годы количество водителей, которые обращаются за оформлением лицензий, уменьшается и одной из причин данной тенденции является возможность идти «простым путем» и вместо оформления всех необходимых документов, медицинских справок, подключаться к базам «сетевых» компаний, избегая официального оформления и уплаты налогов, гражданско-правовой ответственности перед пассажиром.

«В этой связи, без современного и эффективного регулирования перевозок пассажиров на такси со стороны государства услуги такси, к сожалению, будут и далее ухудшаться, становясь более опасными и менее качественными. Необходимость внедрения более эффективного и жесткого регулирования допуска к рынку такси в Украине является очевидной», - отметил соавтор исследования.

Эксперт добавил, что представители компаний-агрегаторов стали инициаторами разработки законопроекта, который предусматривает отмену лицензирования для внутренних перевозок такси.

В совокупности, по словам Богатырева, это приводит к тому, что клиенты большинства служб столичных такси не застрахованы, автомобили такси не проходят необходимые техосмотры, а водители - медосмотры, что соответствующим образом отражается на аварийности и ответственности перед пассажирами.

«В то же время, такая ситуация приводит к демпингованию стоимости услуг такси в Киеве службами, работающих без лицензии, за счет сокращения расходов на стандарты качества и страхование», - добавил Богатырев.

В свою очередь, как акцентировала эксперт УИАМП, соавтор исследования Ева Антоненко, по итогам сравнительного анализа ТОП-25 игроков на рынке, в ТОП-5 вошли: «Босс такси», «Такси 571», «Элит-такси», «Экспресс такси», «Абсолют» и «Шансон» (две последние компании разделили между собой пятое место). В то же время, согласно сводному рейтингу, к которому добавлены также результаты экспертного опроса, ТОП-5 несколько изменился, в него вошли: «Элит-такси», «Uber», «Экспресс такси», «Uklon», «Bolt».

Лидерами рейтинга клиентоориентированности, удобного и недорогого такси, стали «Uber», «Uklon», «Bolt», «Такси 838» и «Такси 571».

Лидерами рейтинга безопасности и качества предоставления услуг признали «Элит-такси», в этой компании за более двадцати лет существования на рынке такси ни разу не было постарадавших пассажиров в ДТП, хотя при этом услуги «Элит-такси» остаются самыми дорогими по стоимости проезда.

При этом, говоря об аварийности на дорогах с участием нелегальных перевозчиков, Антоненко отметила, «Укртрансбезопасность» не ведет отдельной статистики аварийности автомобилей такси по Киеву и не ведет учет ДТП с участием нелегального такси, однако в аналитическом отчете «Укртрансбезопасности» за 2018 год указано, что по вине водителей такси в 2018 году в Украине произошло 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых ни одно лицо не погибло и 36 получили травмы. Тогда, как в 2017 году произошло 94 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека погибли, а 37 получили травмы.

По ее словам, по этой причине эксперты решили провести мониторинг аварийности рынка такси в Киеве, в результате чего было установлено, что абсолютными лидерами по аварийности в столице стали компании-агрегаторы Uber, Uklon и Bolt, то есть те компании, которые имеют наибольшие парки автомобилей, и в которых при подборе водителей и регистрации автомобилей в приложении требования минимальные или их вообще нет.

Присутствующий на мероприятии владелец "Элит-такси" Александр Круликовский отметил, что в данных условиях экономия на безопасности пассажиров является недопустимой.

«Я работаю, чтобы отношение к качеству перевозок было не только на высоком уровне, но и безопасное. Нельзя экономить на безопасности. Я очень надеюсь, что благодаря этому исследованию, в частности, движение пойдет в правильном направлении», - подчеркнул Круликовский.

Соавторы исследования о рынке такси сообщили, что его результаты будут направлены на рассмотрение в Кабинет министров Украины, Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности на транспорте, Главное управление Национальной полиции в Киеве и Киевскую городскую государственную администрацию.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Европейской Бизнес Ассоциации (EБA), отметили, что принятие новой модели законодательного регулирования рынка такси в Украине позволит вывести рынок перевозок из тени.

По данным Украинской таксомоторной ассоциации, тенизация рынка такси в Украине составляет более 99%. При этом ежедневно в Украине такси перевозят около 2 млн пассажиров, а в Киеве такси осуществляет в среднем 300 поездок в день.

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/theme/91628-kruglyy-stol-v-unian-na-temu-rynok-taksi-v-g-kieve-sostoyanie-klyuchevye-igroki-perspektivy-i-vyzovy.html