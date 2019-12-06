«ТРК Рось Телеком» обратилась в суд и правоохранительные органы с просьбой возместить убытки по невыполнению обязательств партнерами в строительном проекте – адвокат (видео)

По словам адвоката, это история о том, как два раза продать один и тот же лифт.

Киев. 6 декабря. УНИАН. «ТРК Рось Телеком» обратилась в суд и правоохранительные органы с просьбой возместить более 1 млн грн убытков по невыполнению обязательств в проекте на поставку и монтаж лифта компанией ООО «БК Фишер».

Об этом на пресс-конференции УНИАН заявил адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Glagos Дмитрий Шаповал, представляющий интересы потерпевшей компании «ТРК Рось Телеком».

«В интересах клиента сейчас в Хозяйственном суде города Киева слушается два дела о взыскании задолженности с ООО «БК Фишер», по некоторым делам «Шиндлер Украина» является третьим лицом и выступает на стороне «БК Фишер», настаивая на правомерности позиции этой компании. В правоохранительные органы нами было подано заявление о совершении уголовного правонарушения должностными лицами ООО «БК Фишер» и «Шиндлер Украина», – сказал он.

По его словам, общая сумма претензий к компании «БК Фишер» составляет 1,3 млн гривен. По рекомендации компании «Шиндлер Украина» в схему взаимоотношений было включено ООО «БК Фишер», с которым клиент заключил договор на поставку оборудования и его монтаж.

«Это история о том, как два раза продать один и тот же лифт… Наша цель - предать огласке и предупредить в дальнейшем для того, чтобы клиенты не страдали от сервиса подобных компаний», - заявил он.

Шаповал отметил, что в конце 2015 года его клиентом было перечислено компании «БК Фишер» 100% авансового платежа стоимости лифта, которая составила почти 1 млн грн, и предоплату за монтаж лифта. На начало 2019 года обязанности компании «БК Фишер» не выполнены. Лифт компании «ТРК Рось Телеком» не поставлен и не смонтирован.

«Выяснилось, что лифт заказчику нашего клиента все-таки был поставлен и смонтирован в определенной мере, но это сделал «БК Фишер» напрямую заказчику, в обход нашего клиента. Более того, для монтажа лифта привлек «Шиндлер Украина»... за который заказчик также рассчитался с компанией «БК Фишер», - пояснил он.

Адвокат заявил, что в данной ситуации за установку одного лифта заплатили два раза: компания «ТРК Рось Телеком» - «БК Фишер» в 2015 году и сам заказчик оборудования напрямую «БК Фишер». При этом исполнителем услуг был украинский офис компании «Шиндлер».

«Если сложить весь паззл: наш клиент получает заказ от собственника дома на поставку и монтаж лифта. В дальнейшем наш клиент обращается в «Шиндлер Украина» по поводу приобретения лифта и его монтажа. «Шиндлер Украина» рекомендует привлечь к процессу компанию «БК Фишер». Она, в свою очередь, покупает лифт у «Шиндлер Украина». Далее с наценкой в 25% этот лифт продается нашему клиенту. Клиент платит авансом всю сумму за установку и монтаж. В дальнейшем, обходя нашего клиента, «БК Фишер» повторно продает этот лифт уже напрямую заказчику нашего клиента и устанавливает силами самого «Шиндлер Украина», - подчеркнул адвокат.

Шаповал отметил, что в рамках защиты своего клиента «ТРК Рось Телеком» в штаб-квартиру «Шиндлер» в Швейцарии было направлено обращение для разъяснения: имел ли право и полномочия украинский офис привлекать сторонние компании для выполнения прямых поставок, без посредника.

Справка УНИН. Компания «Шиндлер» (Schindler) одна из крупнейших производителей эскалаторов, лифтов, тривалаторов. Основана в 1874 году в Швейцарии. Офисы компании расположены по всему миру.