В медицинском центре «Инномед» провели уже 50 операций при помощи робота-хирурга da Vinci (видео, фото)

Такая операция обойдется больному от 65 тысяч до 120 тысяч гривен.

Киев. 9 декабря УНИАН. В медицинском центре «Инномед» с марта 2019 года проведено уже 50 операций с помощью робота-хирурга da Vinci.

Об этом сообщил главный врач медицинского центра «Инномед» Евгений Антонюк на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил, что первая и единственная в Украине роботическая хирургическая система (робот-хирург da Vinci) установлена в медицинском центре «Инномед», который работает в городе Винница.

По словам Антонюка, уже почти год украинские хирурги выполняют высокоточные операции в сложном, ограниченном пространстве с минимальным повреждением тканей и важных анатомических структур. Он отметил, что такой робот в Украине «первый и единственный», а аналоги в бывших республиках СССР есть только в России - 30 роботов по государственной программе.

Робот изготавливается в США.

Также на пресс-конференции сообщили, что на сегодняшний день около четырех тысяч роботизированных систем работают в мире, из которых более 2,5 тысячи работают в США, более 650 установок - в Европе, в Азии - более 500.

Акушер-гинеколог высшей категории, врач онкогинеколог, заведующий хирургическим отделением медицинского центра «Инномед» Андрей Григоренко отметил, что с помощью робота da Vinci проводятся сложнейшие операции в области, в частности, онкологии, гинекологии, урологии.

Он рассказал, что хирург во время операции может быть либо в операционной комнате, либо в соседней комнате и через видеосистему управляет непосредственно тремя руками работа, которые находятся в брюшной полости пациента.

«Развеивая мифы среди населения о том, что оперирует робот, скажу, что оперирует не робот, а хирург, а робот - один из инструментов для выполнения оперативного вмешательства высокой сложности, потому что эта система позволяет воспроизвести движения, которые невозжно воспроизвести кистью руки», - добавил он.

По его словам, происходит поворот инструментов на 360 градусов и возможность добраться до тканей, к которым это трудно сделать при обычной операции. Он добавил, что при длительных оперативных вмешательствах с помощью робота нивелируется такой фактор как тремор рук у хирурга.

Григоренко заявил, что система создана для сложных оперативных вмешательств. Он пояснил, что преимущества роботических операций для пациента заключаются в том, что есть меньшее количество осложнений, менее выраженный болевой синдром после операции, меньше кровопотеря, а также быстрое восстановление после операции и менее заметные послеоперационные рубцы.

Врач-уролог, кандидат медицинских наук Руслан Церковнюк рассказал, что в центре широко используют роботоасистированную технологию для радикальной простатэктомии, которых осуществлено 25, а также в хирургии почки, в частности, кист почек, особенно сложных локализаций, расположенных возле почечных сосудов. По его словам, большое значение использования робота в лечении опухолей мочевого пузыря - это «большие сложные операции, которые длятся достаточно долго».

Хирург-онколог высшей категории, специалист по роботизированной хирургии, Юрий Демиденко отметил, что робот da Vinci используется для лечения патологий прямой кишки и толстого кишечника. В данной области было проведено 10 оперативных вмешательств.

«Все эти операции удачно прошли, начиная с первой операции - это была прямая кишка, достаточно низкая опухоль, и это ситуация, когда выполнить лапароскопически достаточно трудно, а с помощью такой системы удалось сделать достаточно успешно операцию, и пациент выздоровел за 4-5 суток», - сказал Демиденко.

Антонюк сообщил, что первым трем пациентам была предложена операция с помощью робота, а уже следующие пациенты приходили целенаправленно на такие операции, узнав о наличии работа-хирурга.

Цена операции в данном центре разная в зависимости от её сложности и времени, затраченного на её проведение.

«По сравнению с Европой, где минимальная стоимость на операцию составляет около 15 тыс. евро, то у нас это стоит до 5 тысяч долларов», сказал главный врач.

Акушер-гинеколог Григоренко отметил, что цена от 65 тыс. до 120 тыс. грн - это с пребыванием в стационаре, с полным медикаментозным обеспечением, с анестезиологическим обеспечением, «то есть это сумма - от момента госпитализации до выписки».

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/91712-press-konferenciya-v-unian-pervyy-robot-hirurg-da-vinci-v-ukraine-vozmozhnosti-sovremennoy-hirurgii-perspektivy-skrininga-i-ranney-diagnostiki-onkozabolevaniy.html