Эксперты ПРООН презентовали рекомендации по внедрению и развитию в Украине распределенных энергетических ресурсов и технологий (видео, фото)

Распределенная генерация - это один эффективных, всемирно признанных механизмов достижения целей в энергоэффективности и один из основных механизмов достижения целей низкоуглеродного развития.

Киев. 9 декабря. УНИАН. Эксперты программы развития ООН в Украине презентовали Белую книгу "Создание предпосылок для оптимального использования распределенных энергетических ресурсов и технологий в Украине», которая разрабатывалась в рамках проекта «Поддержка парламента Украины по вопросам устойчивой энергетики и охраны окружающей среды».

Данное исследование на пресс-конференции в УНИАН презентовали эксперт ПРООН в Украине Андрей Зинченко, руководитель группы экспертов проекта ПРООН Наталья Кушко, руководитель практики энергетики и природных ресурсов юридической фирмы «Эврис» Иван Бондарчук.

«Сегодня мы презентуем результат работы проекта программы развития ООН в рамках поддержки Верховной Рады… Распределенная генерация - это один из эффективных, всемирно признанных механизмов достижения целей в энергоэффективности и один из основных механизмов достижения целей низкоуглеродного развития», - сказала Кушко.

Эксперт ПРООН в Украине Андрей Зинченко сообщил, что приведенные в исследовании рекомендации направлены на создание в Украине регуляторной и экономической среды, при которой распределенные энергетические ресурсы смогут быть не только массово внедрены, но и будут создавать ценность как для своих непосредственных собственников, так и для общества через интеграцию в сети и рынки.

«Мы видим большое смешение, которое сейчас происходит. Энергетика становится распределенной и технологически, и по собственности, что делает ее более стабильной, более близкой понятной большому количеству участников», - сказал Зинченко.

По его словам, в стране должны быть созданы такие условия, при которых бы без «зеленого тарифа» и субсидирования заработали бы следующие бизнес-модели: управление спросом, распределенное накопление и распределенная генерация.

Он отметил, что этого удастся добиться, если под такие проекты будет возможность привлекать банковский капитал.

Руководитель практики энергетики и природных ресурсов юридической фирмы «Эврис» Иван Бондарчук напомнил, что бум строительства домашних солнечных электростанций в Украине произошел тогда, когда банки начали выдавать кредиты под такие проекты.

«Какие есть ожидания инвесторов и на что смотрят финансовые учреждения? Это должно быть или стабильное рыночное ценообразование, или в тех случаях, когда рынок прямо или непрямо находится под влиянием монополистов и государства через регуляторную политику, должны быть гарантии - гарантии выкупа продукции по фиксированной цене. Это также может быть компенсация валютных рисков, а также положение о том, что в течение длительного периода законодательство в этой отрасли не будет меняться, и положение об обеспечении обязательств», - сказал эксперт.

«Из набора этих факторов принимается решение. Если финансовая модель более стойкая, можно обойтись некоторыми из этих факторов, если проекты венчурные, то необходимо наличие всех этих факторов», - отметил Бондарчук.

Также он сообщил, что распределенные энергетические технологии развиваются на тех рынках, где разные игроки рынка могут получать эффективные ценовые сигналы. При этом в Украине прежде всего бытовые потребители не имеют возможности получать ценовые сигналы и реагировать на них, так как цена на электроэнергию для населения является регулируемой.

Бондарчук отметил, что для полноценного внедрения и развития в Украине распределенных энергетических ресурсов и технологий необходимо внести ряд изменений в регуляторную и законодательную базу. Детальней с предлагаемыми изменениям, инициативами и мерами можно ознакомиться в презентованном документе.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/91721-programma-razvitiya-oon-v-ukraine-predstavila-beluyu-knigu-sozdanie-predposylok-dlya-optimalnogo-ispolzovaniya-raspredelennyh-energeticheskih-resursov-i-tehnologiy-v-ukraine-v-unian.html