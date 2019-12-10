Украинские инженеры готовят к испытаниям на орбите Земли двигатель для предоставления услуг в космическом пространстве (видео, фото)

По словам инженеров, разработанная технология двигателя VRD фактически открывает портал, который позволит считать Марс ближайшей точкой.

Киев. 10 декабря. УНИАН. Украинские инженеры SPACE HUB готовят к испытаниям на орбите Земли двигатель, который не использует химическое топливо, для предоставления услуг в космическом пространстве и надпланетарным перевозкам в дальнейшем.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал CTO (технический директор) проекта VRDspace Владимир Астапенко.

«VRD - это уникальный проект, который был в SPACE HUB. В самом начале своего существования и от идеи, через развитие технологии, прошел этапы прототипирования. Проведены наземные испытания, которые показали действенность этой технологии, и имея такой багаж, в этом году мы предстали на Международном аэрокосмическом конгрессе. Мы вышли в точку готовности проекта, следующий шаг – испытание в космосе», – сказал он.

Астапенко отметил, что суть проекта состоит в том, что, в отличие от мировой практики, двигатель VRD (вакуумно-реактивный девайс) не использует химическое топливо. В качестве энергии используется энергия солнца через батареи и ядерная энергия от реактора. Двигатель имеет небольшую тягу, которая может поддерживаться долгое время, что обеспечивает постоянное ускорение космического аппарата. Технология VRD позволит передвигаться космическим кораблям в глубоком космосе и совершать межзвездные перелеты.

Руководитель проекта отметил, что это большой скачок по сравнению с тем, что есть в мировой практике, когда для длительных полетов нужно иметь большие запасы топлива, что ограничивает возможности освоения космического пространства.

«Задачи, которые позволит решить проект: начиная от ближнего космоса - это задачи сервиса на орбите, корректировка движения других космических аппаратов на орбите, сбор космического мусора и ремонт космических аппаратов. Дальнейшая задача – обеспечение дальних космических полетов научного плана, и самое главное – это возможность перемещения грузов и пилотируемых космических аппаратов в дальний космос», – подчеркнул он.

По словам Астапенко, технология VRD фактически открывает портал, который позволит Марс считать ближайшей точкой.

"По нашим расчетам, время достижения Марса, без торможения, - всего 6 дней. Дальнейшее освоение космоса измеряется в пределах месяца», – пояснил он.

Присутствующий на пресс-конференции основатель SPACE HUB Максим Ткаченко отметил, что проект вышел за пределы его развития в рамках Украины, и над ним работает международная команда специалистов.

«Говоря о дальнейших планах команды VRDspace. У нас есть предложение по двум бесплатным выводам на орбиту высотой 500-600 км и испытания там технологии. То есть будет произведено включение, выключение, разгон блока. Если блок остается на орбите, то имеет постоянное ускорение и через время может достигнуть определенных скоростей, достаточных для схода на другие орбиты. Если это произойдет, то это будет большой революционный скачок в мире космонавтики», - сказал он.

По его словам, основной задачей команды сейчас является вступление в правильный консорциум уже существующих игроков в космосе, чтобы технология правильно развивалась. Потому что если технология останется на уровне проекта, то не будет дальнейшего распространения и выхода на фазу перевозки грузов в дальнем космосе.

«Этот этап оценивается в 3,7 млн долл., за эти деньги мы должны выйти на орбиту Земли уже в определенном космическим аппарате с минимальной научной нагрузкой. Следующий этап рассчитан на 5-7 лет - это 13,7 млн долл. Мы должны создать модуль, который может лететь до конца Солнечной системы и транспортировать груз. То есть уже создать трак, который должен что-то толкать и за счет этого можно зарабатывать, как в бизнесе», - сказал Ткаченко.

«Наша глобальная цель – создание надпланетарной организации по надпланетарным перевозкам», – добавил он.

Справка УНИАН. 21-25 октября 2019 года состоялась официальная презентация проекта VRDspace на 70 Международном астронавтическом конгрессе IAC 2019 в Вашингтоне.

VRD (вакуумный реактивный девайс) - двигатель нового поколения, который не использует химическое топливо.

Первый космический инкубатор SPACE HUB был открыт в 2015 году на базе «Парка ракет» в городе Днепр. За четыре года существования инкубатора было проинвестировано около 60 проектов, из них 9 космических.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/91745-press-konferenciya-v-unian-ukrainskie-inzhenery-space-hub-gotovyat-k-ispytaniyam-na-orbite-zemli-dvigatel-kotoryy-ne-ispolzuet-himicheskoe-toplivo.html