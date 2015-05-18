В состав Общественного совета при КОГА входят представители более 200 организаций, к работе привлекают молодежь - председатель совета

Киев. 18 мая. УНИАН. В состав Общественного совета при Киевской областной государственной администрации входят представители 217 общественных организаций, к работе совета на местах активно привлекают молодежь.

Об этом председатель Общественного совета при Киевской облгосадминистрации Руслан Гринченко сообщил на пресс-конференции в УНИАН, посвященной деятельности совета.

"Общественный совет при Киевской областной государственной администрации насчитывает 217 общественных организаций. Структура создана таким образом, что заместители председателя Общественного совета работают по блокам вопросов, их 8, и по направлениям работы созданы 44 комитета. В основном комитеты созданы по таким направлениям, как патриотическое воспитание, социальный защита, экология, развитие малого и среднего бизнеса, самоуправление ... Единственная проблема - это то, что у нас нет офиса в КОГА", - сказал Гринченко.

Ответственный секретарь Общественного совета при Киевской облгосадминистрации Мария Шевченко отметила, что создан сайт совета, куда могут обращаться активисты и общественные деятели.

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день уже очень активно работают комитеты.

"На сегодняшний день уже очень много есть активных комитетов, это комитет по противодействию коррупции, комитет по вопросам экологии, которые решают вопросы и работают ежедневно", - добавила Шевченко.

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время Общественный совет при КОГА реализует проект по привлечению молодежи к работе совета на местах, "прописываются положение, структура, каким образом он будет работать".