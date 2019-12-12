В ОПОРЕ назвали недостатки системы распределения субвенций из госбюджета на социально-экономическое развитие территорий

Аналитики Гражданской сети ОПОРА отмечают, что механизмы формирования и процедуры утверждения перечня объектов, на которые используются средства субвенции, являются непрозрачными, объемы средств на различные регионы распределяются неравномерно, а процесс выделения полностью политизирован.

Киев. 12 декабря. УНИАН. В Гражданской сети ОПОРА назвали недостатки системы распределения субвенций из госбюджета на социально-экономическое развитие территорий.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили аналитики сети.

"В этой субвенции, как и в предыдущие годы, к сожалению, есть ряд несовершенных вещей. Прежде всего, это абсолютно непрозрачные механизмы и критерии выделения этих средств. Второе - это неравномерность распределения средств, ведь фактически одинаковые по площади и населению области получают диаметрально противоположные суммы средств. А если посмотреть распределение по одномандатным избирательным округам, то так же видим колоссальную разницу", - отметил аналитик ОПОРЫ Андрей Савчук.

По его словам, большой проблемой в настоящее время остается отчетность об использовании этих средств и их аудит, поскольку значительное количество средств распределяется среди большого количества объектов, подавляющее большинство которых являются объектами сомнительной приоритетности.

Аналитик данных ОПОРЫ также добавил, что одним из недостатков действующей системы распределения средств является то, что политики используют деньги налогоплательщиков для ведения собственной скрытой агитации и соответственно для получения электоральных симпатий избирателей.

Он сообщил, что в 2019 году в госбюджете на субвенцию было предусмотрено 5 млрд грн, однако из-за ряда факторов, в частности, несовершенства механизма распределения, было использовано лишь 2 млрд 728 млн, которые были распределены на реализацию 7 тыс. 465 проектов и мероприятий.

По словам Савчука, более 40% от всего количества проектов стоили по 50 тыс. грн и меньше, а средний размер одной субвенции с 2016 года сократился почти вдвое - до 365 тыс. грн в 2019 году.

"В госбюджет систематически начали закладывать финансирование на объекты сомнительной приоритетности. Здесь речь иногда может идти как о совершенно непонятном приобретении детских игрушек, ковров и дровоколов, так и о сотнях миллионов гривен на принтеры, копировальные устройства и детскую мебель. И вряд ли такие вещи есть в приоритете и, собственно, в компетенции правительства, а скорее являются компетенцией местных органов власти", - подчеркнул он.

В ОПОРЕ отмечают, что это стало следствием отсутствия планирования и четких критериев оценки проектов, финансируемых из госбюджета, а также политической мотивированности распределения средств с целью количественного, а не качественного расходования бюджетных ресурсов.

"Если говорить о сбалансированности финансирования в рамках различных регионов Украины, то можно отметить, что... одни регионы получают значительное количество средств из госбюджета, а остальные - средств этих недополучают", - отметил аналитик ОПОРЫ.

По его словам, в этом году четыре области и Киев получили почти 40% средств от всего госфинансирования по этой бюджетной программе. Так, Ивано-Франковская область получила 288 млн грн, Киев – 254,5 млн грн, Кировоградская область – 188,7 млн грн, Винницкая – 180,8 млн грн, Черниговская - 163 млн грн.

В ОПОРЕ отмечают, что аномально большое количество проектов и мероприятий было профинансировано в Николаевской области - 675, в Киевской - 610, Сумской - 540, Житомирской - 529, Черновицкой - 464 и Черниговской областях - 455.

Вместе с тем Савчук отметил, что в этом году 27 избирательным округам совсем не выделили средств, 6 округов получили менее 1 млн грн субвенции, 50 округов - суммы от 1 до 5 млн грн.

"Как следствие, одни округа остаются недофинансированными", - подчеркнул он.

По словам аналитика ОПОРЫ Анатолия Бондарчука, с июня 2018 года по июль 2019 года представители сети зафиксировали во всех регионах страны 2 тыс. 724 случая использования бюджетных ресурсов, в основном субвенции, в целях косвенной агитации народных депутатов. Так, наибольшее количество случаев зафиксировано в Черкасской, Волынской и Львовской областях.

"Что касается форм, в которых происходил этот пиар, то в основном это было во время публичных мероприятий, где присутствовали депутаты и члены их команд, которые отмечали, что определенный объект был приобретен при их содействии... Также большой объем такой информации распространялся в СМИ... и с помощью наружной рекламы, где депутаты отмечали, сколько средств они привлекли в свой округ", - сообщил Бондарчук.

По его словам, субвенции в агитационных целях использовали 175 народных депутатов Верховной Рады VIII созыва: 147 из них - мажоритарщики, а 28 - депутаты из списков политических партий.

В завершение аналитики ОПОРЫ отметили, что по сравнению с предыдущими годами мониторинга, ситуация с распределением субвенций на социально-экономическое развитие территорий фактически не изменилась - механизмы формирования и процедуры утверждения перечня объектов являются непрозрачными и во многом непонятными, объемы средств на различные регионы распределяются неравномерно, а процесс выделения полностью политизирован.

В ОПОРЕ отметили, что распыление финансов между направлениями сомнительной приоритетности делает невозможным достижение долговременного эффекта от государственных субвенций.