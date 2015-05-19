Местные выборы могут стать началом формирования новой политической элиты - политолог

Киев. 19 мая. УНИАН. Местные выборы могут стать началом формирования новой политической элиты, которая ответит на вызовы, стоящие перед страной.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала.

"По моему мнению, судя по тому, что происходит в центре, местные выборы могут дать новую мощную, возможно, тотализирующую силу, которая откроет новое дыхание. Ибо мы видим, что, к сожалению, все, что можно было сделать и не сделать, уже сделано в Киеве. И только приход в политику других людей, может этот процесс (преобразований) ускорить и действительно ответить на те вызовы, которые стоят перед страной», - сказал эксперт.

Он отметил: "Хотелось бы, чтобы эти выборы прошли по тем правилам, которые позволят другим попасть в исполнительную власть на всех уровнях".

Вместе с тем, по его словам, существует несколько сценариев, по которым выборы могут быть сорваны.

"Один из них - это когда может быть введено военное или чрезвычайное положение. И эта ситуация еще является подвешенной. Еще есть много времени, чтобы мы имели ответ на вопрос, будут они сорваны или не будут. Во-вторых, они могут быть проведены в варианте ограничения, где не будет выборов на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Бала.

Как отметил заместитель директора Агентства моделирования ситуации Алексей Голобуцкий, "ответы на все те вопросы, которые будут задавать и на которые будут отвечать в течение последующих 5 месяцев, дадут через месяц-два картину, какой будет расстановка сил на местных выборах".

"Понятно, что он (результат выборов – УНИАН) будет очень разным, в зависимости от регионов. Но это будет вотум доверия к правящей коалиции в первую очередь", - сказал он.