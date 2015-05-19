Чиновники Минобороны отказались отправлять в Венгрию на лечение раненных бойцов АТО - волонтеры

Киев. 19 мая. УНИАН. Чиновники Министерства обороны отказались отправлять в Венгрию на лечение раненных бойцов АТО.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Всеукраинского общественного союза “Слава Украине” Андрей Верлатый.

Волонтер отметил, что еще нынешней зимой на встрече премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Петра Порошенко была достигнута договоренность о бесплатном лечении тяжело раненных участников АТО венгерской стороной.

27 апреля венгерские врачи планировали приехать в Украину и отобрать 20 тяжело раненных бойцов для лечения и реабилитации в Венгрии. Об этом, по словам Верлатого, договорились посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, председатель общественного союза “Слава Украине”, представители Минобороны и главный врач военного госпиталя. В начале мая венгерская сторона уже готовила вылет санитарного самолета для транспортировки тяжелобольных. Однако после этого неожиданно для волонтеров и венгерской стороны департамент Министерства обороны Украины направил письмо, в котором отметил, что медицинские учреждения Минобороны “способны оказывать помощь в полном объеме раненным во время проведения АТО”. Письмо было отправлено 23 апреля.

В связи с этим председатель общественного союза “Слава Украине!” публично обратился к министру обороны с просьбой объяснить, почему Минобороны отказывается от сотрудничества с венгерской стороной: “Мы обращаемся к министру с просьбой объяснить нам, бойцам на передовой, тем, кто в госпитале, их близким, на каком основании чиновники отказывают”.

Верлатый подозревает, что причина в том, что лечение, предложенное Венгрией, полностью бесплатное для украинской стороны, и поэтому чиновники-посредники не смогут получить ни одного отката, который они обычно берут, сотрудничая с клиниками, которые лечат бойцов за деньги: “Так, полученные откаты вам подтвердит любая международная клиника. При разговоре с посредником, который готов предоставить больного, вам объявят сумму вознаграждения. И я предполагаю, что, когда наши чиновники не имеют возможности заработать, не интересно лечить наших бойцов”.