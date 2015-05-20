КИУ предлагает разработать закон разового действия об особенностях проведения выборов Донецкого и Луганского облсоветов

Киев. 20 мая. УНИАН. Эксперты Комитета избирателей Украины предлагают разработать закон разового действия об особенностях проведения выборов в Донецкий и Луганский областные советы.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сказал генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

«Наши эксперты предлагают разработать закон разового действия об особенностях проведения выборов в Донецкий и Луганский областные советы. Этим законом должно гарантироваться избирательное право для всех переселенцев, которые проживают в других регионах. То есть, жители Луганской и Донецкой областей, которые вынужденно уехали в другие города, должны получить право проголосовать за состав Донецкого и Луганского областных советов. Для этого мы можем создать специальные избирательные комиссии в тех или иных регионах», - сказал он.

Кошель также отметил, что в случае введения такого закона голосование может происходить по карточкам беженцев и по документам, удостоверяющим личность. Также, по его мнению, этот закон должен предусматривать, что выборы в Донецкий и Луганский областные советы проходят по пропорциональной системе с закрытыми избирательными списками.

«В результате получения такого закона мы реализуем избирательное право 1 миллиона украинцев, которые являются внутренними переселенцами. Мы получим легитимную представительскую власть Донецкой и Луганской областей, которая будет представлять интересы территориальных общин. Это также будет законно избранная легитимная власть в противовес террористическим организациям. Это будет власть, которая может принимать участие в переговорных процессах на различных уровнях, и будет представлять интересы общин, в том числе и вынужденных переселенцев», - резюмировал он.