Уникальная учебная VR-лаборатория откроется 21 декабря в Сумском государственном университете (видео)

Событие анонсировали на пресс-конференции в УНИАН.

Киев. 19 декабря. УНИАН. Инновационная учебно-исследовательская лаборатория виртуальной и дополненной реальности Ulab, аналогов которой в украинских вузах сейчас нет, вебинар-студия и видео-студия откроются в Сумском государственном университете 21 декабря.

Это событие анонсировали на пресс-конференции в УНИАН.

"Влияние технологий виртуальной реальности настолько сильно, что действительно есть возможность максимально реалистично смоделировать будущее рабочее место, определенную ситуацию ... Главное достояние таких технологий - они реально, эмоционально воздействуют на участника этого процесса. Погружение и мотивация очень сильные. Поэтому именно из-за применения таких средств воздействия мы видим серьезное преимущество технологий виртуальной реальности для обучения. Благодаря новой лаборатории планируем изменить подходы и применить другие подходы к обучению и, таким образом смодулировать и предоставить студентам и преподавателям новые возможности и инструментарии для проведения обучения", - пояснил руководитель Центра технологий электронного обучения СумГУ Юрий Зубань.

Он добавил, что вебинар-студия является специализированной и позволяет проводить на высоком уровне обучения и научные вебинары.

"Следует отметить, что подобная студия у нас уже 10 лет работает, это ее следующая версия. Также есть видеостудия для записи обучающих видео с применением новейших технологий и подходов ... Те решения, которые сегодня анонсируются, являются следующим этапом применения новейших технологий дополненной виртуальной реальности", - уточнил руководитель Центра технологий электронного обучения СумГУ.

Участники пресс-конференции также сообщили, что Сумской государственный университет вышел в финал конкурса проектов образовательных технологий Reimagine Education Awards и представил Украину на выставке-конференции в Лондоне 9-10 декабря. Организаторами уже шестой год подряд выступают рейтинговое агентство QS и Бизнес-школа Уортона Пенсильванского университета.

Как рассказал начальник Центра бенчмаркинга и веб-менеджмента СумГУ Дмитрий Фильченко, вуз стал единственным участником от Украины и презентовал свою экосистему онлайн-обучения.

По его словам, жюри конкурса включило проект СумГУ в список 15% финалистов среди более 1500 проектов от технологических компаний, университетов и других провайдеров образовательных услуг из 84 стран мира.

"Более 650 участников конференции имели возможность посетить выставочный стенд СумГУ", - сказал он.

Фильченко рассказал, что был продемонстрирован опыт использования технологий виртуальной и дополненной реальности в своей экосистеме онлайн-обучения.

"Все желающие в Лондоне могли оказаться в одном виртуальном пространстве вместе со специалистом, который находился в Сумах, и вместе решить инженерную задачу", - уточнил он.

Кроме этого, добавил начальник Центра бенчмаркинга и веб-менеджмента СумГУ, в Лондоне также было продемонстрировано, каким образом использовать AR/VR в других областях знаний.