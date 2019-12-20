Во Львове 23 декабря состоится премьера детского мюзикла «Одного разу 20:20» (видео)

Руководитель и основатель продюсерского центра «Кадрики» Ирина Климович отметила, что этот мюзикл «для детей и о детях и с участием детей».

Киев. 20 декабря. УНИАН. Во Львове 23 декабря в кинотеатре «Планета кино» состоится премьера мюзикла «Одного разу 20:20», производства продюсерского центра «Кадрики».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель и основатель продюсерского центра «Кадрики», автор идеи и продюсер мюзикла Ирина Климович.

«23 декабря состоится первая презентация во Львове нашего мюзикла «Одного разу 20:20» в кинотеатре «Планета кино», - сказала она.

Климович отметила, что этот мюзикл «для детей и о детях и с участием детей».

Кроме того, руководитель и основатель продюсерского центра «Кадрики» отметила, что показ мюзикла «Однажды 20:20» будет благотворительным. «Мы рады тем, что мы не только создаем хорошее, авторское видео, мы также занимаемся благотворительностью, для нас это является приоритетом. Средства, которые мы собираем во время трансляции, мы отдаем детям на лечение», - добавила она и заметила, что все собранные средства будут переданы Анастасии Бедлинской на лечение ее дочери Софии.

«Сейчас к нам обратилась одна мамочка, она тоже приводила к нам свою девочку, но в их семье произошла трагедия при рождении второй девочки - она, к сожалению, нездорова, и уже 5 лет борется со страшной болезнью. Есть врач, который сказал, что поможет и возьмется за операцию, и мы сейчас собираем средства на эту операцию нашей творческой семьей «Кадрики», - сказала Климович.

Также на пресс-конференции организаторы рассказали о фабуле мюзикла «Одного разу 20:20»: «Новогодний переполох застал жителей мегаполиса и главную героиню мюзикла, директора детского телевизионного продюсерского центра «Кадрики» - Ирина Климович в одном из торговых центров. Она в последний предновогодний вечер ищет подарки своим родным, коллегам и воспитанникам, и в этом новогоднем ажиотаже на нее падает елка. Главная героиня теряет сознание, а дальше то ли во сне, то ли наяву, она меняет свою жизнь - и становится вместе со своим коллегой Олегом Пригодой курьером службы доставки новогодних подарков. К их компании присоединяется девочка, которая в последний момент решила тоже сделать сюрприз своим подругам, но потому, что курьеры могут не успеть сделать все до 00.00, Вероника (эту роль сыграла Вероника Пасько) становится им пригодиться. По дороге к детям с этой веселой компанией случаются различные забавные ситуации и происшествия. Но каждому ребенку суждено получить подарок, и понять, почему именно такие подарки им прислали и что следует изменить в своей жизни. Курьеры сделали свою работу, и теперь все готовы счастливо праздновать Новый год».

Спикеры пресс-конференции: Ирина Климович, руководитель и основатель продюсерского центра «Кадрики», автор идеи и продюсер мюзикла «Однажды в 20:20»; Ирина Оськина, общественный деятель, основатель «Ассоциация королев Украины»; Александр Вознюк, общественный деятель, благотворитель, член Рады адвокатов города Киева; Марта Рак, певица, участница и победительница международных фестивалей, воспитанница продюсерского центра «Кадрики»; актриса, владелица агентства по организации детских прездников «ТАРАРАМ» Тетьяна Бутина.

В пресс-конференции приняли участие дети-актеры, воспитанники телевизионного центра «Кадрики»: Виктория Охота, София Майдан, Оксана Пилип, Любовь Надточий, которые исполняют песни в мюзикле.