Адвокат подозреваемой по делу Шеремета доктора Юлии Кузьменко заявляет, что у нее есть алиби (фото, видео)

Владислав Добош также отрицает, что Антоненко и Кузьменко познакомились с целью совершения убийства журналиста.

Киев. 20 декабря. УНИАН. Адвокат подозреваемой в причастности к убийству журналиста врача Юлии Кузьменко Владислав Добош заявляет, что у нее есть алиби.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Комментируя тезис следствия о том, что подозреваемые по этому делу Андрей Антоненко и Кузьменко познакомились с целью совершения преступления, адвокат подчеркнул, что на самом деле их знакомство произошло в января 2016 года при совсем других обстоятельствах: Кузьменко стала свидетелем ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний сын Антоненко.

О том, что Кузьменко является свидетелем ДТП, Антоненко узнал через соцсети, и в января 2016 года они впервые встретились, сказал Добош.

После этого, по словам адвоката, они виделись еще раз, весной 2016 года, а в третий раз встретились на следующий день после убийства Шеремета на концерте Антоненко 21 июля 2016 года.

Как заявил Добош, он таким образом опровергает версию следствия, что Антоненко познакомился с Кузьменко и втянул ее в преступный сговор для убийства журналиста.

Кроме того, он отметил, что Кузьменко впервые увидела подозреваемую по этому делу Яну Дугарь на суде в Ивано-Франковской области в ноябре 2018 года, где избирали меру пресечения для супругов Грищенко, которые, по версии следствия, также причастны к преступлению против Шеремета.

Кроме того, Добош утверждает, что у Кузьменко есть алиби. Он обнародовал свою версию места и времени пребывания Кузьменко в течение 18-20 июля 2016 года.

По словам Добоша, в этот период Кузьменко находилась в отпуске, в том числе 18 июля она вернулась с отдыха в Одесской области в Киев, а 19 июля в 1.30 поехала в аэропорт встречать с зарубежного отдыха своего сына, мужа и родителей. В связи с тем, что рейс задержался, родственники Кузьменко вернулись в Киев несколько позже, и, таким образом, она приехала из аэропорта домой в 4-5 часов утра 19 июля.

Говоря о 20 июля, Добош отметил, что в 20.37 19 июля она переписывалась с подругой из России в Facebook, а 20 июля, через час после убийства Шеремета, она, узнав об этом убийстве из соцсетей, написала комментарий, а в 9.06, то есть примерно через час после убийства разместила две фотографии в Facebook - своего сына и себя.

По мнению адвоката, эта информация является алиби, поскольку опровергает версию следствия, что ее телефон с вечера 19 июля до утра 20 июля был неактивным.

Он также отметил, что свою страницу в Facebook Кузменко вела только со своего мобильного телефона, а также с рабочего компьютера.

Также Добош подчеркнул, что намеки руководства МВД и полиции на то, что Кузьменко заработала свое состояние на волонтерстве, не соответствуют действительности.

По его словам, на протяжении 2008-2019 годов совокупный доход Кузьменко составил 155 тысяч долларов.

Кроме того, он добавил, что квартира и автомобиль, которыми она сейчас владеет, были приобретены ею на средства от продажи предыдущего жилья и авто. В частности, квартира была приобретена в кредит, а кредит погашен еще задолго до войны на востоке страны.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/92117-press-konferenciya-v-unian-vladislava-dobosha-advokata-podozrevaemoy-v-prichastnosti-k-ubiystvu-pavla-sheremeta-doktora-yulii-kuzmenko.html