Экологи призывают власти возобновить проведение экологических проверок для предотвращения катастрофических последствий для окружающей среды

Киев. 21 мая. УНИАН. Украинские экологи призывают власти возобновить возможность проведения экологических проверок различных субъектов хозяйствования для предотвращения катастрофических последствий для окружающей среды.

Об этом экологи рассказали на пресс-конференции в УНИАН.

Экологи отметили, что обеспокоены последствиями запрета проверок на природно-заповедных территориях. Директор эколого-культурного центра Владимир Борейко напомнил, что законом от 28 декабря 2014 года ”О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных Украины”, срок запрета на проведение проверок был продлен до 1 июля 2015 года.

Экологи отмечают, что для заповедников и национальных парков запрет стал настоящим бедствием, потому что на их территориях сейчас браконьеры могут беспрепятственно осуществлять охоту, вылавливать рыбу или даже есть случаи, когда территории национальных парков незаконно застраиваются.

“Отсутствие проверок со стороны экологических инспекций, со стороны рыбной инспекции, со стороны лесной инспекции, со стороны пожарной инспекционной службы приведет к катастрофическим последствиям”, - сказал Борейко.

При этом, Борейко убежден, что причиной недавнего пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и в Киевской области является именно запрет на проведение экологических проверок. “Причина в том, что 26 апреля никто не проверял, никто не тушил пожар и контролирующие органы и МЧС не имеют права заезжать в зону и контролировать как субъект хозяйственной деятельности”, - сказал Борейко.

Поэтому, по его словам, из-за большого количества людей, которые отдыхали, занимались охотой, ловлей рыбы и разжигали костры, не соблюдая необходимых правил поведения в лесу, и из-за жаркой погоды возник пожар.

По словам председателя экологической организации «Возрождение» Ирины Выхристюк, которая представляет город Татарбунары Одесской области, из-за запрета на проведение проверок начали активно застраиваться пляжи. Она заявила, что правоохранительные органы не реагируют должным образом на обращения экологов. “По моему убеждению, это преступление, преступление против государства Украина, когда приняли этот закон о запрете проверок всех контролирующих органов”, - подчеркнула она.

По ее словам, если проблема касается вопросов охраны окружающей среды и охраны здоровья людей, тогда проверки обязательно должны быть возобновлены.

Такое же мнение отстаивает юрист общественной организации «Экоправо-Киев» Галина Левина. “Необходимо возобновить проверки экологических служб. В рамках вот этого запрета все же для экологических служб необходимо сделать исключение. Это чрезвычайно важно”, - отметила Левина.

Кроме того, Борейко считает, что запрет на проверки обусловлен коммерческим интересом лиц, связанных с бизнесом. “Бизнес всегда рассматривает природу как место получения прибыли и пользуется различными ситуациями для того, чтобы ему было как можно выгоднее заработать больше денег и как можно скорее. Поэтому политическая ситуация в Украине была использована представителями бизнеса для того, чтобы закрыть в Украине полностью проверки всех контролирующих органов”, - отметил Борейко.

Он также сказал, что в данном случае, когда закрываются проверки экологических органов, государство таким образом игнорирует Конституцию, потому что именно благодаря экологическому контролю возможно поддерживать окружающую среду в Украине.