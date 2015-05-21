Большой масштаб пожара в Чернобыльской зоне возник из-за проблем с финансированием и не назначением руководства зоны – профсоюзы

Киев. 21 мая. УНИАН. Большой масштаб пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, который произошел в конце апреля, возник из-за проблем с финансированием и длительным не назначением руководителя Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал представитель Атомпрофсоюза Украины в Чернобыльской объединенной организации профсоюза Николай Тетерин.

«Эта ситуация с пожаром показала, мягко говоря, печальную картину, которая у нас в зоне отчуждения наблюдается. Первое - это отсутствие нормального финансирования. У нас в конце года забрали 133 млн грн финансирования и не отдали в нашу программу… Второе - это долгое отсутствие нового руководителя агентства… В результате, у нас не было нормальных сил по тушению пожара», - сказал Тетерин.

По его словам, еще одним негативным фактором является ситуация с планами властей по реформированию предприятий зоны отчуждения, что может значительно снизить качество ее обслуживания.

При этом Тетерин подчеркнул, что с предыдущего масштабного пожара в 1992 году в Чернобыльской зоне были созданы предприятия со специальной техникой для предотвращения новых пожаров, построена сеть контрольно-наблюдательных вышек и каждый год собирался обязательный резерв топлива на пожароопасный период.

«Поэтому мы успевали затушить все пожары, которые возникали как правило при посещении зоны отчуждения на так называемые "гробки", когда туда приезжало 4-6 тыс. человек», - добавил Тетерин.

В то же время он сообщил, что обнаружение последнего пожара было поздним из-за отсутствия у лесников и пожарных топлива для заправки машин, чтобы объехать территорию.

«По нашим данным, пожар возник не 28-го числа, как нам говорят официально, а 25-го. Не очень активно горело три дня и думали, что затушат своими силами», - отметил Тетерин, уточнив, что значительный рост масштаба пожара начался 27 апреля.

При этом он рассказал о чрезвычайной сложности в тушении пожара из-за густоты зарослей в зоне, которую можно наиболее эффективно преодолеть при помощи авиации.

Присутствующий на пресс-конференции председатель профкома Чернобыльской АЭС Максим Орлов согласился с мнением Тетерина и рассказал о проблемах возмещении средств за доставку и выплату льготных пенсий.

«Все было бы неплохо, если бы наше предприятие выпускало какую-либо продукцию и вело прибыльную деятельность, но мы выполняем государственный заказ и работаем за счет государственных средств. При этом на предприятие с завидной регулярностью приходят исполнительные счета от Пенсионного фонда на возмещение многомилионных затрат на льготные пенсии», - сообщил Орлов.

По его словам, в бюджетной программе эти средства не выделяются, поэтому все долги ложатся на предприятие, которое не имеет средств на их выплату.

«К концу года может возникнуть задолженность в 185 млн грн, которая в бюджете не предусмотрена», - подчеркнул Орлов.

При этом он выразил надежду, что власти урегулируют данную проблему, которая возникает уже несколько лет подряд.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров возник лесной пожар. 29 апреля в 10.30 пожар был локализован.

30 апреля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что повышение радиационного фона из-за пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и Киевской области не зафиксировано.

14 мая Кабмин назначил на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Юрия Антипова.

Справка УНИАН. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 гг. именовавшаяся 30-километровой зоной — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.