В следующем году не исключены ротации в Кабинете министров и появление новых политических сил - эксперты

Киев. 23 декабря. УНИАН. В следующем году не исключены ротации в Кабинете министров Украины и появление новых политических сил.

Об этом заявил директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «К чему принудят Украину в 2020-м политические решения, принятые в 2019 году: война, энергетика, общество, выборы».

«Скорее всего, мы станем свидетелями в 2020 году в первую очередь, смены правительства, министров. Я думаю, что президенту нужно это делать в первую очередь, потому что весь этот негатив, который собирается сейчас на правительстве, он затем перейдет на президента, если не будут приняты соответствующие решения», - пояснил политолог.

Виталий Бала также высказал мнение, что ситуация в той сфере, за которую отвечает президент, не совсем оптимистична.

«И я думаю, что она вряд ли улучшится в 2020 году. Я думаю, что нас всё равно будут так или иначе принуждать к выполнению политических пунктов этих комплексных мер, которые были подписаны в Минске, что в действительности только усиливает противостояние в стране. И власть должна четко для себя понять, что это не оппозиция организует какие-то протесты. Решения и действия, которые принимает власть, являются следствием того, что оппозиция может те протесты возглавлять и организовывать», - отметил политолог.

Говоря о Верховной Раде, по его мнению, сейчас есть определенные противоречия внутри монобольшинства, хотя пока они не существенны, но ситуация идет к тому, что на самом деле будет труднее принимать необходимые законы.

Заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий считает, что «все, что будет в следующем году, заложено в этом, и нас ждут серьезные испытания».

По его словам, если до конца года не будет проголосован закон о рынке земли, то для президента «это будет серьезное поражение, потому что он это обещал».

«Я считаю, что это важный вопрос - земли. Я надеюсь, что все-таки его дожмут, так же с игорным бизнесом. Так же и очень много тех здоровых идей, которые были у команды Зеленского, и в принципе, за которую часть людей, которым не нравится, возможно, Зеленский, но проголосовали из-за того, что он носитель каких-то здоровых модерновых идей, которые могут помочь в Украине», - заявил Голобуцкий.

Политолог также допускает изменения в правительстве в следующем году.

«В следующем году я ожидаю, что все же появится политическая сила, которая четко сможет артикулировать ситуацию нашей жизни без Крыма и без Донбасса... Нам нужен четкий план на десятилетия, как нам жить с тем, что Россия не отдаст добровольно, конечно ни Крым, и не отдаст нам Донбасс на наших условиях. Нам с этим надо жить, надо реально смотреть правде в глаза и понимать, что это проблема на долгие времена», - добавил Алексей Голобуцкий.