Ежегодный европейский ралли-марафон электромобилей стартует 3 июня из Киева в Монте-Карло

Киев. 21 мая. УНИАН. Ежегодный марафон электоромобилей впервые стартует в Украине и пройдет с 3 по 10 июня 2015 года по маршруту Киев - Монте-Карло.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил Почетный Консул Монако в Эстонии, директор ралли на электромобилях Юри Тамм.

"После нескольких лет проведения этого марафона к нам пришла идея. Мы обратились к принцу Монако Альберту ІІ c предложением в 2015 году впервые провести в Украине этот марафон, и он дал согласие", - сообщил Тамм.

По его словам, марафон электромобилей из Украины через страны Европы поможет не только популяризировать электротранспорт, но и усилить связь между регионами и помочь Украине интегрироваться в европейское сообщество.

"Мы хотим, чтобы благодаря этой гонке появилась еще более тесная связь между странами, регионами и городами ... Роль этой гонки - внести позитивные эмоции, новые знания, интегрировать Украину в Европу", - сообщил Тамм.

Он также сообщил, что маршрут этого уникального пробега (кроме Киева) пройдет также через Бучу, Ривне и Львов.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции министр экологии Игорь Шевченко, такие мероприятия смогут популяризировать электротранспорт в Украине, улучшить экологию и уменьшить зависимость станы от импорта нефтепродуктов.

"Электрические машины не загрязняют окружающую среду. Поэтому я с радостью поддержал процесс продвижения идей по популяризации этих автомобилей в Украине. Этот пробег из Киева в Монте-Карло является одним из шагов в этом направлении", - сказал министр и добавил, что намерен лично принять участие в этом марафоне.

По итогам пресс-конференции был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экологии Украины и Почетным Консульством Монако в Эстонии.

Как сообщал УНИАН, количество электромобилей в Украине исчисляется несколькими сотнями. По мнению экспертов, причиной отсутствия спроса украинцев на экологический транспорт является их цена, они в несколько раз дороже бензиновых аналогов.

В тоже время, мировой рынок электромобилей стремительно растет. Только по итогам 2014 года продажи электромобилей в Европе выросли на 36,6% - до 75,331 тыс. единиц. Причиной этому является то, что большинство европейских стран предоставляют покупателям электрокаров целый пакет услуг, в частности, выделяют государственную компенсацию, что делает их приобретение просто выгодным. В Украине акциз на покупку электромобиля, помимо других автомобильных налогов, составляет 109 евро, но Рада уже приняла в первом чтении законопроект, отменяющий ввозную таможенную пошлину на электромобили.