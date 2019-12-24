Активисты ГО «Стоп коррупции» презентовали годовой отчет организации за 2019 год и стратегию развития на следующий год (фото, видео)

В 2020 году ГО «Стоп коррупции» сосредоточит внимание на преодолении рейдерства в Украине и очистке органов госвласти и правоохранительных структур от коррупционеров и "оборотней".

Киев. 24 декабря. УНИАН. Активисты общественной организации «Стоп коррупции» презентовали годовой отчет организации за 2019 год и стратегию развития на 2020 год.

Презентация состоялась на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В частности, общественные активисты представили главные достижения организации в 2019 году и планы на 2020-й, направленные на преодоление рейдерства, очищение власти от коррупционеров и «оборотней».

Координатор ГО «Стоп коррупции» Роман Бочкала отметил, что этот год был посвящен диджитализации. «Особенно это заметно в медийном пространстве: наш сайт из обычной визитки громадской организации превратился в полноценное СМИ. Параллельно развиваются наш YouTube-канал, инстаграм-страница, а также появился Телеграмм-канал», - добавил он.

По его словам, общее количество просмотров сюжетов «Стоп коррупции» на YouTube достигло 1,7 млн. Посещаемость специализированного портала антикоррупционных новостей «Стоп коррупции» выросла в 5 раз, ежедневно портал имеет 20 тысяч посетителей. Количество подписчиков страницы ГО "Стоп куррупции" в Facebook достигло почти 120 тысяч.

Правозащитник Игорь Бондарчук добавил, что ГО «Стоп коррупции» активно сотрудничает с журналистами, юристами и экспертами. «Мы в течение года добились того, что правоохранители арестовали 12 экскаваторов, грузовиков и другую технику, с помощью которой незаконно добывали песок для строительства», - сообщил он.

Активисты отчитались о расширении региональной сети. В частности, руководитель Святогорского обособленного подразделения Владимир Рыбалкин отметил, что «к рядам нашей организации присоединилось около 500 новых членов, а региональных ячеек стало более 60».

Результаты мониторинга СМИ представил научный консультант ГО "Стоп коррупции", доктор наук по социальным коммуникациям, профессор Александр Чекмышев: «Мы провели первый в истории украинских избирательных кампаний мониторинг СМИ на предмет манипуляции эмоциями избирателей и установили, что признаки манипуляций были в 70% политических заявлений».

Руководитель юридической службы Роксолана Арийончик проинформировала об успехах организации в деле борьбы с коррупцией. «К нам поступило 58 тысяч обращений граждан как в устной, так и в письменной форме. Каждый, кто обращается, получает ответ, то есть люди могут обращаться и будут услышаны. На основании обращений было осуществлено 20 тысяч выездов правозащитным департаментом. Чаще всего такие обращения сопровождаются вызовом полиции для того, чтобы зарегистрировать какое-то уголовное преступление, которое совершается», - отметила она.

«В целом, по обращениям нашего юридического департамента было зарегистрировано 488 уголовных производств. Эти производства были открыты полицией, прокуратурой, СБУ, НАБУ и ГБР. На сегодняшний день эти производства находятся на стадии досудебного расследования. Также 129 уголовных производств мы возобновили, поскольку были постановления об их закрытии. Мы отменяли постановления о закрытии производств через следственных судей и через прокуратуру», - добавила Арийончик.

Руководитель юридической службы отметила, что ГО «Стоп коррупции» 156 раз побеждала в судах.

В свою очередь Роман Бочкала сообщил, что в 2020 году ГО «Стоп коррупции» сосредоточит внимание на преодолении рейдерства в Украине и очистке органов государственной власти и правоохранительных структур от коррупционеров и "оборотней".

Справка. Общественная организация «Стоп коррупции» осуществляет независимые аникорупционные расследования и правозащитную деятельность с целью предотвращения злоупотребления властью, противодействия коррупции и содействию демократическим преобразованиям в Украине.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/92216-press-konferenciya-oo-stop-korrupcii-po-povodu-prezentacii-godovogo-otcheta-organizacii-i-strategii-na-2020-y-god.html