Автокорпорация «Эталон» в начале 2020 года планирует начать продажу автобусов на европейском рынке (видео, фото)

Директор компании «Торговый дом «Эталонавто» Вадим Шкарупин сообщил, что корпорация «Эталон» по итогам 2019 года увеличила долю продаж на украинском рынке автобусов до 23%.

Киев. 26 декабря. УНИАН. Крупнейший в Украине производитель автобусов корпорация «Эталон» в начале 2020 года планирует начать продажу автобусов на базе экологического стандарта Евро-6 на европейском рынке.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент корпорации «Эталон» Валерий Купцов.

«Мы ведем переговоры с несколькими дилерами о поставке автобусов в несколько стран Европы. У нас уже подписан договор с польской, чешской и словацкой компаниями. На финальной стадии контракт о поставке пригородных автобусов экостандарта Евро-6 в Польшу. Я надеюсь, что уже до конца января мы поставим один автобус. Они на протяжении 2-3 месяцев будут его тестировать, а потом дилер будет заниматься продажей этих автобусов», - сказал он.

При этом Купцов отметил, что в Польшу планируется продавать минимум 50 автобусов в год.

Также Купцов сообщил, что всего в 2019 году корпорация «Эталон» произвела 210 транспортных средств.

«Это автобусы, троллейбусы… За этот год мы сделали автобус для европейского рынка и сертифицировали его. Мы сделали 12 метровый автобус для городских перевозок с двигателем экологического стандарта Евро-5. Кроме того, мы закупили двигатель Iveco Евро-6 и сейчас тестируем 12-метровый автобус с этим двигателем. Испытания закончатся в начале января», - сказал он.

Вице-президент корпорации сообщил, что в 2019 году на испытания и сертификацию было потрачено почти 2,5 млн грн.

«Если раньше мы проводили испытания в Украине, то сейчас большинство испытаний проходит за рубежом», - отметил он.

Также, по словам Купцова, в 2019 году была начата работа над созданием трамвая и обновлением моделей троллейбусов.

«Сейчас решаются вопросы по электронике трамвая. Механическая часть решена. В 2019 году мы сделали очень много по обновлению наших моделей троллейбусов. Мы внесли очень много изменений. В частности, внедрили автономный ход до 1 км. Это отлично подходит для больших городов», - сказал он.

Кроме того, Купцов сообщил, что на подходе электробус с динамической подзарядкой.

«Испытания его начнутся в конце февраля и в первом полугодии мы выйдем на получение сертификата», - сказал он.

При этом президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко отметил, что в Украине очень много факторов, которые препятствуют машиностроению.

«Во-первых, мы чувствуем нехватку кадров. Это началось еще до безвиза. Например, Чехия имеет госпрограмму по приему 800 тыс. украинцев. Германия с 1 января 2020 начнет привлекать в свою экономику полтора миллиона украинцев на протяжении 5 лет. Кто будет работать в Украине я не знаю», - сказал он.

Президент корпорации также подчеркнул, что в Украине на данный момент полностью отсутствует кредитование машиностроителей, что негативно сказывается на отрасли.

«Банки не кредитуют. Также на нас негативно влияет низкий курс валюты, так как мы покупаем продукцию наперед, когда курс был выше. А сейчас вынуждены продавать в условиях низкого курса», - сказал он.

Такде Бутко отметил, что вдобавок ко всем проблемам в Украине очень сложно участвовать в тендерах.

«Например, объявляется тендер и устанавливается высота не более 2900 мм. В связи с тем, что у нас на 70 мм выше автобус, Антимонопольный комитет выкидывает нас из тендера. Мы выиграли суды, но никто их не выполняет. На сегодняшний день компания «Атаман» выиграла около ста тендеров с условием 2900 мм. Во всех тендерах нас исключили из состава участников… Мы подсчитали, что государство потеряло десятки миллионов гривен в сравнении с нашей ценой», - сказал он.

По его словам, присутствие на украинском рынке белорусских автобусов МАЗ объясняется несколькими факторами.

«МАЗ принимает участие в тендерах ЕБРР и ЕИБ, где прописана норма иметь разовый контракт на 10-20 млн на поставку. Мы и другие производители не можем выполнить эту норму. Поэтому сразу все закручивается на крупных поставщиках. Американцы или китайцы не будут поставлять, так как логистика очень большая. С другой стороны, мы не знаем какие протоколы подписывают руководители стран. Мне кажется подписываются некие протоколы, в которых прописывается внешнеэкономическая политика. Что-то белорусское должно заходить в Украину, а что-то украинское в Беларусь», - сказал он.

По словам Бутко, других объяснений нет, так как качество белорусских автобусов не отличается от украинских.

«Можно говорить о цене. МАЗ делают по 200 автобусов в месяц, тогда как мы делаем такое количество в год. Но они продают по цене на уровне с нами. Тогда у них маржа 30-40% должна быть», - отметил он.

Присутствовавший на пресс-конференции директор компании «Торговый дом «Эталонавто» Вадим Шкарупин в свою очередь сообщил, что доля продаж корпорации «Эталон» на рынке автобусов по итогам 2019 года увеличилась до 23%.

«Рынок новых автобусов почти не изменился. В прошлом году было продано 1186 автобусов, то по итогу этого года будет примерно 1110 автобусов. Доля рынка у всех производителей осталась тоже примерно на уровне 2018 года. Лидером является «Атаман» с 36% рынка, потом «Эталон» с 23%, продал 250 автобусов, третий – МАЗ с 160 проданных автобусов», - сказал он, добавив, что корпорация «Богдан» немного потеряла свою долю рынка в связи с переходом в сегмент троллейбусов.

Также Шкарупин отметил, что в 2019 году увеличились продажи троллейбусов.

«Мы, к сожалению, продали только 6 троллейбусов, но надеемся активизировать свои усилия в следующем году», - сказал он.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» объединяет 21 предприятие, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/92270-press-konferenciya-v-unian-itogi-2019-goda-dlya-proizvoditeley-avtotransportnyh-sredstv-i-avtokomponentov-korporacii-etalon.html