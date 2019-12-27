Общественные активисты и адвокаты выступают против сокращения срока действия распоряжения для временного выезда детей за пределы Украины (видео, фото)

Они обращаются к президенту, правительству, парламенту и уполномоченному президента по правам ребенка не допустить принятия таких изменений.

Киев. 27 декабря. УНИАН. Общественные активисты и адвокаты выступают против предложения Министерства социальной политики по уменьшению срока действия распоряжения для временного выезда детей за пределы Украины.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель Адвокатского бюро «Семейный адвокат Екатерина Власюк», председатель комитета Ассоциации адвокатов Украины по семейному праву, правозащитница женщин Екатерина Власюк отметила, что в прошлом году были приняты изменения в Порядок осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка, которыми установлены новые основания, когда один из родителей, с которым проживает ребенок, может путешествовать с ним за пределы Украины без согласия другого.

Изменениями предусмотрено, что тот из родителей, с которым по решению суда определено или заключением органов опеки и попечительства подтверждено место проживания ребенка, самостоятельно решает вопрос временного выезда за пределы Украины на срок, не превышающий одного месяца, с целью лечения, учебы, отдыха ребенка за рубежом.

По словам Власюк, это дало возможность женщинам или мужчинам, которые проживают с детьми, получать распоряжение от органа опеки на временные поездки в течение одного календарного года. Она уточнила, что теперь «родителям, которые хотят путешествовать с детьми, не нужно обращаться в суд, если они не могут получить нотариальное согласие от второго родителя, а они просто берут распоряжение у органов опеки и попечительства и могут заранее планировать свою поездку».

Власюк отметила, что на сегодняшний день Министерство социальной политики инициирует отмену этой нормы. По её словам, предлагается ввести процедуру, чтобы получать распоряжения органа опеки на каждую временную поездку. «Почему именно сейчас возникла необходимость для того, чтобы такие родители каждый раз накануне отпуска подавали пакеты документов в органы опеки и надеялись, что эти распоряжения на одну поездку им выдадут?» - отметила адвокат и пояснила: «То есть, фактически речь идет о том, чтобы срок с одного календарного года сократить до одной поездки».

Власюк подчеркнула, что нередко родители несколько раз в год едут с детьми за границу, и им придется каждый раз собирать пакет документов, выделять время для оформления распоряжения, за несколько месяцев до этого планировать поездку, чтобы пройти эту процедуру.

Власюк сообщила, что подготовлено обращение к президенту, правительству, Верховной Раде и уполномоченному президента Украины по правам ребенка с призывом не допустить принятия таких изменений.

В свою очередь председатель общественной организации «GOROD S», мама пятерых детей Снежана Егорова-Грищенко подчеркнула, что этот вопрос касается не только женщин. «Многие мужчины страдают от несознательных женщин, которые начинают шантажировать детьми и свои негативные отношения пытаются решить за счет того, что манипулируют детьми», - отметила она.

Егорова-Грищенко убеждена, что нельзя принимать нормы, ухудшающие нынешнее состояние свободного выезда ребенка, и возвращаться к ситуации «невозможности выезда за границу, когда один из родителей препятствует свободному передвижению ребенка по миру». При этом она подчеркнула, что речь идет не только о выездах за границу на отдых, но и на лечение, на тренировки, фестивали.

Координатор Всеукраинского общественного проекта «Ребенок имеет право» Виктория Сураева подчеркнула, что предложенные Минсоцполитики изменения об отмене срока в один год для получения документов для выезда за границу «являются неприемлемыми и будут иметь крайне негативные последствия». «Органы опеки, службы по делам детей и сейчас очень загружены... и срок для получения распоряжения составляет полтора месяца, и он будет увеличиваться, если отменить действующий на сегодняшний день его годовой срок действия», - прогнозирует она.

«Это попытка издевательства над детьми, над родителями, а также над работниками службы по делам детей», - подчеркнула Сураева.

Руководитель АБ «Семейный адвокат Екатерина Власюк» Леся Салмон считает «странными аргументы» Минсоцполитики относительно уменьшения действия распоряжения с одного года до одного временного выезда ребенка за пределы Украины, что, мол, органы государственной пограничной службы не имеют возможности проверять действие соответствующих решений, состояние их обжалования или отмены. Она напомнила, что распоряжение выдается матери или отцу на руки уже после 10 дней, то есть после того срока, как обжалование должно состояться либо оно не состоялось.

Фото: https://photo.unian.net/theme/92282-press-konferenciya-v-unian-na-temu-zashchitim-prava-detey.html