Общественные активисты призывают власти улучшить ситуацию с реализацией людьми с инвалидностью своих избирательных прав (видео)

Активисты считают, что основным препятствием в юридической плоскости в рамках реализации избирательных прав является запрет недееспособным людям голосовать.

Киев. 27 декабря. УНИАН. Общественные активисты призывают власти улучшить ситуацию с реализацией людьми с инвалидностью своих избирательных прав.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН, во время которой были представлены результаты исследования «Play off избирательной лиги: государство против людей с инвалидностью».

Как отметила председатель общественной организации «Борьба за права» Юлия Сачук, исследование было разработано и проведено организацией в рамках проекта «Мое участие важное» при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине.

«Наша организация с 2013 года работает в сфере обеспечения избирательных прав людей с инвалидностью. И приходится констатировать тот факт, что, к сожалению, государство, государственные органы и люди с инвалидностью пока находятся в двух разных командах», - сказала она.

Говоря о президентских и парламентских выборах, которые состоялись в 2019 году, Сачук отметила, что активисты наблюдали «многочисленные нарушения избирательных прав людей с инвалидностью в разных сферах».

Председатель ОО сообщила, что их исследование содержит анализ выполнения положений в сфере избирательных прав, который был осуществлен в 5 основных проблемных сферах: информационная и архитектурная доступность; юридическая сфера, доступ к правосудию и доступность избирательных процедур. В частности, речь шла об общем уровне осведомленности всех участников избирательного процесса об избирательных правах людей с инвалидностью.

«Рекомендации и порядки для улучшения каждой сферы были разработаны на основе лучших международных практик таких стран как Нидерланды, Италия, Эстония, США и Германия», - отметила Сачук.

Так, авторы исследования выделяют 6 основных рекомендаций для органов законодательной власти, участников и органов избирательного процесса.

В частности, эксперты рекомендовали ввести механизм поддержки принятия решений и отменить запрет голосовать недееспособным людям. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы «люди с интеллектуальными и психосоциальными нарушениями могли фактически использовать свои политические права».

«Основным препятствием в юридической плоскости в рамках реализации избирательных прав конституционно закреплен запрет недееспособным людям голосовать. В Украине проживает более 30 тысяч человек с интеллектуальными и психосоциальными нарушениями, которые признаны судом недееспособными. Автоматически они лишены права участвовать в политической жизни страны», - заявила Сачук.

Она добавила, что лишение по инвалидности «прав человека, а именно - неотъемлемого политического права голосовать, является дискриминацией». По словам Сачук, это также нарушает статьи 5, 12 и 29 Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью (КПОИ).

В частности, в статье 12 говорится, что «лица с инвалидностью имет правоспособность наравне с другими во всех аспектах жизни, отделение правоспособности лица от его умственных способностей ... и предоставление всесторонней поддержки при реализации своих прав являются основными компонентами выполнения положений этой статьи» .

«Украина этого, к сожалению, не делает ... не собирается этого делать. И принятый Избирательный кодекс 19 декабря тоже абсолютно не изменил эту ситуацию, а лишь подтвердил то, что государство совершенно не заинтересовано выполнять эти обязательства, которые оно взяло в соответствии со статьями 5, 12, 29 Конвенции ООН», - отметила Сачук.

По ее словам, за последние три года количество стран в Европейском Союзе, которые отменили запрет голосовать недееспособным лицам, значительно увеличилось. В частности, добавила Сачук, недавно Дания, Франция, Германия и Испания «реформировали избирательное законодательство и отменили дискриминационные нормы».

«По состоянию на 2019 год в 10 государствах Европейского Союза люди с интеллектуальными и психосоциальными нарушениями вполне могут реализовать свои избирательные права. Еще в 11 странах права частично ограничены: судья или опекун может ограничить избирательные права», - отметила Сачук.

Также эксперты организации рекомендуют властям обеспечить тайное и личное голосование для людей с инвалидностью, в частности, с нарушениями зрения.

Кроме того, рекомендуется при выполнении мероприятий по улучшению информационной доступности избирательного процесса учитывать потребности людей с различными видами инвалидности, в частности, людей с интеллектуальными и психосоциальными нарушениями.

Вместе с тем общественные активисты призывают органы власти провести мониторинг доступности избирательных участков и определить действенный механизм применения санкций к органам, ответственным за доступность участков.

Пятой рекомендацией является обеспечение равноправного доступа к правосудию всем людям с инвалидностью; учтение различных видов инвалидности при введении мер по архитектурной и информационной доступности.

Последней рекомендацией является повышение осведомленности участников избирательного процесса относительно избирательных прав людей с инвалидностью, особенно это касается лиц и органов, которые непосредственно обеспечивают процесс голосования в день выборов.

«Поскольку возможность участвовать в политической жизни страны - это фундаментальное право человека, которое защищает государство и международное сообщество, мы считаем, что крайне важно не только создание государством возможностей для участия, но и содействие тому, чтобы люди с инвалидностью принимали активное участие в политической жизни, для того, чтобы увеличить их видимость, а таким образом, и их участие в процессе строительства государства. Ибо без такого участия об инклюзивность мы говорить не можем», - констатировала Сачук.

Участники пресс-конференции также сообщили о судебном иске к Центральной избирательной комиссии, касающемся архитектурной доступности, в рамках которого эксперт по правам человека Ирина Федорович совместно с командой центра «Социальное действие» помогают отстоять в суде нарушенные права двух истиц с инвалидностью. Рассмотрение дела должно состояться в январе.