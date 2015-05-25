Коммунальные предприятия Киева принесли столичному бюджету 114 млн грн убытка – эксперт

Киев. 25 мая. УНИАН. Коммунальные предприятия, которых в Киеве насчитывается более тысячи, в 2014 году принесли столичному бюджету 114 млн грн убытка, а общая сумма неэффективно потраченных средств составила более 300 млн грн.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила адвокат, член общественной организации «Украинская команда реформаторов» (ОО «Укр») Зоя Руденко.

«Общая сумма нарушений и неэффективно использованных средств составляет 300 млн грн, из которых 114 млн грн – это прямые потери бюджета», – сказала Руденко.

По ее словам, в отношении многих коммунальных предприятий открыты уголовные производства за необоснованное завышение затрат, нарушения в сфере государственных закупок, а также занижение арендных ставок.

В частности, исходя из официальных данных, центральный рынок «Бессарабский» в 2014 году показал прибыль 395 тыс. грн, или 30 тыс. грн в месяц. Таким образом, по словам Руденко, стоимость 1 кв. м арендной площади «Бессарабского» рынка в прошлом году составила 234 грн, или 15 долл. в месяц по курсу 2014 года. В то же время, по данным аналитического отчета компании Jones Lang LaSalle, стоимость аренды торговых помещений в центре Киева в прошлом году находились на уровне примерно 130 долл./кв. м.

Примечательно, что арендаторы торговых мест на рынке, по словам адвоката, называют совсем другие цифры, в частности, место для продажи мясной продукции площадью 4-6 кв. м обходится в 800 грн в день.

Присутствовавшая на пресс-конференции юрист ОО «Укр» Алина Мякенькая раскритиковала деятельность коммунального предприятия «Киевзеленстрой», в состав которого входят 16 отдельных юридических лиц, не имеющих надлежащих связей и коммуникаций, а штат самого «Киевзеленстроя» численностью 2,5 тыс. работников, по мнению юриста, следует постепенно сокращать.

Таким образом, основной проблемой коммунальных предприятий, по мнению экспертов ОО "Укр", являются злоупотребления в финансовой сфере, что свидетельствует об их высокой коррумпированности.

Как сообщалось, в Киеве в 2014 году по результатам внутреннего аудита коммунальных предприятий, проведенного Киевской городской государственной администрацией, за нарушения на общую сумму 319 млн грн был уволен 31 директор, а около 500 коммунальных предприятий по состоянию на I квартал 2015 года находились в состоянии ликвидации или реорганизации.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/57225