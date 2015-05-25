Киев. 25 мая. УНИАН. Координационный центр помощи участникам АТО и национальный портал rabota.ua инициируют проект помощи в трудоустройстве для участников АТО, в рамках которого будет предоставляться консультационная помощь и осуществляться сотрудничество с работодателями для предоставления рабочих мест участникам боевых действий.

Об этом сообщила основатель Координационного центра помощи участникам АТО, народный депутат Украины и заместитель парламентского комитета по вопросам охраны труда Ирина Сысоенко на пресс-конференции в УНИАН.

«Вместе с порталом rabota.ua мы решили начать новый проект, который, я уверена, будет полезен тем людям, которые нуждаются в дополнительных возможностях получить ту работу, которая будет для них наиболее актуальной. Когда люди возвращаются с войны, они часто не могут выполнять ту работу, которую они выполняли до этого. Им нужны новые знания и умения», - сказала Сысоенко.

По словам депутата, Координационный центр предоставил юридическую и социальную помощь 2200 участникам АТО, из которых 15% потеряли работу в результате незаконных действий работодателей, а еще 20% не были трудоустроены на момент мобилизации.

«Мы рассмотрели данную инициативу и видим в ней большую перспективу, потому что демобилизованных участников АТО будет становиться все больше и больше», - подчеркнул директор департамента маркетинга и коммуникаций национального портала rabota.ua Максим Немеш, присутствовавший на пресс-конференции.

Немеш отметил, что в рамках проекта будет создана горячая линия, на которую смогут обращаться участники АТО для получения консультаций по трудоустройству.

Кроме того, участникам боевых действий на востоке страны будут доступны различные образовательные курсы для повышения квалификации.

Также портал rabota.ua намерен наладить сотрудничество с работодателями и отмечать специальными знаками социально активный бизнес, который выразит желание участвовать в программе трудоустройства участников АТО.

Проект начнет работу в пилотном режиме в Киевской области с перспективой расширения на всю страну и будет включать в себя программу трудоустройства людей, утративших трудоспособность в результате участия в боевых действиях.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 марта приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных вопросов мобилизации и социальной защиты граждан Украины, которые подлежат увольнению с военной службы во время особого периода или в связи с объявлением демобилизации” (№ 2283).

Данным законом предусмотрено увеличить до 18 месяцев сохранение рабочего места и зарплаты для тех, кто проходит военную службу.