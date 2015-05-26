Кличко за год на посту мэра Киева выполнил лишь треть из задекларированных обещаний - мониторинг

Киев. 26 мая. УНИАН. Виталий Кличко за год на должности городского головы Киева выполнил лишь треть из задекларированных обещаний и занимает только четвертую позицию по показателям ответственности всех мэров украинских городов в рейтинге по результатам мониторинга общественной организации «Слово и дело».

Об этом руководитель медиа-направления общественной организации «Система народного контроля «Слово и дело» Евгений Заика заявил во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Год работы Виталия Кличко: политический, экономический и социальный результат обещаний мэра столицы».

В ходе мониторинга волонтерами проекта были представлены результаты мониторинга состояния выполнения и невыполнения предвыборных обещаний городского головы Киева в течение первого года его пребывания в должности.

В частности, за весь период политической деятельности Кличко (с 2012 года) задекларировал 235 обещаний. Из них 25 были зафиксированы как такие, которые не выполнены, еще 97 - выполнены, а 86 - находятся в процессе выполнения.

«В то же время в течение первого года своей работы на посту городского головы Киева Виталий Кличко задекларировал 172 новых обещаний (включая пункты предвыборной кампании), 61 из которых получили статус выполненных, а 25 - невыполненных. Еще 86 обещаний Виталия Кличко находятся на стадии выполнения», - сообщил Заика.

«Согласно данным, рейтинг ответственности мэра Кличко по результатам мониторинга волонтеров «Система народного контроля «Слово и дело» составил 35%, а безответственности - 15%. Стоит отметить, что данные цифры ниже показателей его политической ответственности и неответственности в течение всего периода политической карьеры (41% ответственности и 22% безответственности)», - отметил организатор мониторинга.

Кроме этого, по его словам, самые высокие показатели выполненных обещаний Кличко волонтерам проекта удалось зафиксировать в сфере местного самоуправления, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и культуры. Похожее тематическое распределение наблюдается и среди невыполненных обещаний городского головы Киева. Больше всего ему не удалось реализовать задекларированного в сфере ЖКХ, местного самоуправления и транспорта.

«Виталий Кличко занимает вторую строчку среди мэров Украины по количеству обещаний (на первом месте - мэр Луцка Николай Романюк, который давал 315 обещаний). Однако, по показателям ответственности в рейтинге «Слово и дело» Кличко занимает четвертую позицию (41% ответственности), а в рейтинге безответственности - 12 (22% безответственности)», - резюмировал Заика.