Минздрав продолжает закупать лекарства по коррупционным схемам прошлых лет - представители общественности

Киев. 26 мая. УНИАН. В Министерстве здравоохранения Украины процедура закупки лекарств за средства государственного бюджета происходит по коррупционным схемам прошлых лет.

Об этом председатель правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Шабунина, «старые коррупционные схемы, основанные и «зацементированные» бывшим министром здравоохранения Раисой Богатыревой и ее командой, не исчезли».

«Игроки, которые зарабатывали на этих схемах, остались те же. По тем или иным причинам появились новые схемы, которые угрожают неэффективным использованием денег, смертями больных и новыми витками эпидемий, в частности, СПИДа, потому что сейчас ВИЧ-инфицированные в Украине не получают лекарств», - отметил Шабунин.

По мнению руководителя направления «Медицина» «Центра противодействия коррупции» Александры Устиновой, махинаций и сделок в сфере здравоохранения после Революции достоинства стало больше.

«Мы промониторили около 90 тендеров (за 2014 год). Это не все 18 программ, которые действуют в Украине, но те, которые забирают львиную долю средств из бюджета Украины. Из 2,3 млрд грн, которые выделялись в Украине на закупку лекарств, 1,2 млрд выделялись на шесть программ, которые мы мониторили, в частности, туберкулез, СПИД, онкология взрослая, онкология и онкогематология детская, гепатиты. Если смотреть на основные схемы 2012-2013 годов, которые вводились Богатыревой, в основе всех закупок лежали картельные сговоры. Рынок был поделен между участниками, они создавали между собой видимость конкуренции. Обычно, все было договорено заранее, выходили с одними и теми же препаратами», - сказала Устинова.

Она подчеркнула, что в 2014 году общественность ожидала, что новая команда Минздрава начнет реформы, однако «ситуация не изменилась к лучшему, а только ухудшилась».

«Если до этого, по крайней мере, были жесткие правила внутреннего рынка, которые Минздрав устанавливал, то в 2014 году из-за слабого руководство начали действовать новые схемы, которые добавились к новым. Сами участники рынка, компании, которые делили рынок, начали использовать такие инструменты, как блокирование закупок, отмена торгов.

Компании блокировали закупки, чтобы выбить себе лучшие условия. А в конце 2014 года Кабмин внес изменения в постановление №117, разрешив 100-процентную оплату лекарств и 180 дней отсрочки поставок. Это означало, что все компании до конца 2014 года, в ноябре-декабре, получили 100% денег вперед, а лекарства могли поставить в июне. Это создало огромную дыру в лечении - люди не могли получать лечение», - отметила Устинова.

Она подчеркнула, что в Украине до сих пор работает немало «недобросовестных компаний».

«В июне должны поставить лекарства для 20 тысяч ВИЧ-инфицированных, и у нас есть информация, что эти лекарства не будут поставлены. Компания, которая получила 54 млн грн вперед, скорее всего, положила их на депозит или еще как-то использовала. Она подает в суд на Минздрав и говорит: «Нам нужна оплата 10 миллионов». Почему это так произошло? Потому что заплатили вперед. В Украине нельзя этого делать. Мы имели очень схожие ситуации и в 2013 году с фирмой, которая принадлежала «регионалу», народному депутату Дудке. Фирма обанкротилась, и лекарства, которые она должна была поставить, до сих пор не поставлены - с 2013 года. Никаких санкций не было применено к компании. Из-за бездарного руководства Минздрава мы имеем ситуацию, когда, скорее всего, в июне прервется лечение 20 тысяч больных с ВИЧ-инфекцией», - отметила Устинова.