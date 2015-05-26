Революция достоинства не способствовала изменениям в культурной политике Украины - эксперты

Киев. 26 мая. УНИАН. Революция достоинства не способствовала изменениям в культурной политике Украины, и поэтому необходимо разработать критерии эффективности работы Министерства культуры.

Такое мнение киновед, журналист, участник общественного движения «Стоп цензуре!» Аксинья Курина высказала на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Культура как фундамент государственности. Время для решительных действий».

По словам Куриной, после работы Министерства культуры по таким критериям через некоторое время граждане должны провести мониторинг деятельности министерства.

В свою очередь кандидат философских наук Оксана Мельничук убеждена в необходимости создания культурной доктрины Украины.

«После Революции достоинства прошел уже год, а мы до сих пор наблюдаем отсутствие культурной политики. Не было создано мощного конкурентоспособного культурного продукта. Украине необходимы условия для создания культурного продукта и защиты информационного пространства ... Нынешний министр культуры ничего не понимает в этом вопросе. Поэтому нужно отработать культурную доктрину, а министром должен быть лидер культурной среды», - сказала Мельничук.

Директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус отметил, что нынешняя ситуация в государстве подобна той, которая наблюдалась в 2005 году, когда по вопросам культуры звучали только заявления и декларации, и не было осуществлено никаких шагов.

В то же время главный редактор журнала «Антиквар», искусствовед Анна Шерман отметила, что СМИ должны уделять больше внимания вопросу культурной политики.

Также она считает, что Украина проявила безответственность, проигнорировав в этом году участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2015». По ее мнению, не стоило пренебрегать участием в этом песенном конкурсе.

«Ведь это мощный инструмент политического международного влияния, а наша страна им пренебрегла. Это бездействие. Такие вещи происходят, прежде всего, потому что государством управляют люди, которые не понимают значения культуры», - сказала она.