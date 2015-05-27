Венгрия готова принять на оздоровление из Украины 700 детей переселенцев и бойцов АТО

Киев. 27 мая. УНИАН. Венгрия готова этим летом принять на оздоровление из Украины около 700 детей переселенцев и бойцов АТО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил почетный консул Венгрии в Ивано-Франковске Василий Вышиванюк.

«Сейчас на завершающем этапе - переговоры с Венгрией относительно 700 детей, которых она примет на оздоровление. Это дети переселенцев, дети военных, которые погибли в зоне АТО и которые были ранены, а также дети из многодетных семей. Венгрия полностью оплачивает все пребывание детей. Это будет на озере Балатон», - сказал он.

В свою очередь первый заместитель президента Всемирного конгресса украинцев, президент Европейского конгресса украинцев, депутат венгерского парламента Ярослава Хортяни отметила, что с инициативой принять на оздоровление этих детей выступило правительство Венгрии.

«А община украинцев Венгрии взяла на себя волонтерскую работу, потому что это много детей, и нужны будут переводчики, воспитатели. Мы уже собираем группу волонтеров, чтобы они были у детей, общались с ними», - сказала она.

В то же время Вышиванюк отметил, что официальное подтверждение по поводу оздоровления детей должно появиться 3 июня, но уже есть договоренность, что сопровождать этих детей будут студенты 5-6 курса кафедры психологии Прикарпатского национального университета и медицинского университета, а также капелланы от церкви. По его словам, принимать детей на отдых Венгрия планирует с 15 по 20 июня, а сам срок оздоровления продлится до 1 сентября.

Также, по его словам, венгерское правительство инициировало, чтобы на зимние и рождественские каникулы таких детей брали к себе венгерские семьи.