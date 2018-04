Бывший египетский партнер туроператора Join Up! может подать в суд на украинскую компанию

Киев. 27 мая. УНИАН. Египетский туристический оператор компания Flash Tour, ранее сотрудничавший с украинской туристической компанией Join Up! по турам в Египет, не исключает судебного разбирательства в случае невозврата украинской стороной задолженности в 2,7 млн долл.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила вице-президент компании Flash Tour Бритта Хофф.

«Из-за хода развития событий в этой ситуации мы предпримем соответствующие шаги. Если мы не найдем решение вне суда, то мы всегда имеем возможность обратиться в суд», - сказала она.

По ее словам, основная часть этой задолженности возникла в декабре 2014-январе 2015 годов, когда поток украинских туристов в Египет активизировался.

«Фактически в этот период с декабря по январь у нас прибыло 50 самолетов с клиентами из Украины. В этот период задолженность существенно возросла. Из-за финансовой ситуации и банковского регулирования в Украине у туроператора были проблемы с переводом денег из Украины. Платежи осуществлялись очень медленно и постепенно сокращались из-за обменного курса гривни с долларом», - пояснила Хофф, отметив, что Join Up! окончательно прекратила платить с даты прекращения сотрудничества между компаниями 28 марта.

Вице-президент Flash Tour также прокомментировала недавно появившуюся в отечественных СМИ информацию о проблемах с заселением украинских туристов Join Up! В частности, она назвала беспочвенными появившиеся вследствие инцидента обвинения в отношении Flash Tour о том, что компания якобы не передала новому партнеру Join Up! в Египте информацию о бронировании. По ее словам, после прекращения сотрудничества с Join Up! компания не контактировала с украинскими коллегами и не получала запросов на передачу какой-либо информации о брони.

Кроме того, Хофф сообщила, что с целью защиты своей репутации и возврата задолженности Flash Tour обратилась в Объединение туристических компаний Египта (ЕТАА), после чего последняя рекомендовала входящим в объединение туроператорам прекратить сотрудничество с Join Up! В то же время Хофф отметила, что ничего не знает о поданном Join Up! иске к Flash Tour в украинский суд, добавив, что компания готова сесть за стол переговоров и решить проблемные вопросы между туроператорами вне суда.

Помимо этого, она сообщила, что за время сотрудничества туркомпаний они обслужили более 150 тыс. украинских туристов. При этом общая стоимость предоставленных услуг превысила 20 млн долл.

Как сообщалось, ранее в отечественных СМИ появилась информацию о проблемах с заселением украинских туристов, которые купили путевки в Join Up! После этого руководство украинского туроператора обвинило в проблемах своего бывшего египетского партнера – компанию Flash Tour. В то же время, в Join Up! заявили, что прекращение сотрудничества с Flash Tour было связано с систематическим предоставлением ею некачественных услуг. Вместе с тем, в компании опровергли информацию о наличии задолженности перед туроператором и подчеркнули, что обращение Flash Tour в ЕТАА было ответом на поданный Join Up! иск в Украине и жалобу на их действия министру туризма Египта.

Справка УНИАН. Flash Tour – международный туристический оператор, основанный в 1985 году. Его штаб-квартира находится в Каире (Египет). Компания предоставляет широкий спектр туристических услуг и входит в число лидеров среди принимающих операторов Египта.

Группа туристических компаний Join UP! объединяет несколько структур. В их числе - многопрофильный туристический оператор Join UP!, работающий с 2009 года, авиакассы ACS Ukraine, франчайзинговая сеть турагентств из 80 офисов по всей Украине, единая система поиска и бронирования туров операторов Украины.

Представительства туроператора открыты в Донецке, Харькове, Днепропетровске, Кишиневе и Одессе.