Фракция «БПП» является лидером по исполнению предвыборных обещаний - мониторинг

Киев. 28 мая. УНИАН. Парламентская фракция "Блока Петра Порошенко" наиболее ответственно относится к выполнению данных избирателям обещаний, в отличие от других политических сил, которые представлены в нынешнем составе Верховной Рады.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель общественной организации "Система народного контроля "Слово и дело" Евгений Заика, ссылаясь на результаты мониторинга, проведенного волонтерами организации.

"Наиболее ответственной фракцией по количественным показателям выполненных обещаний по итогам мониторинга стала фракция "Блок Петра Порошенко" - 141 выполненное обещание. На втором месте - фракция "Объединение «Самопомич» - 74 выполненных, на третьем - ВО "Батькивщина" - 67 выполненных обещаний", - сказал Заика, добавив, что самые низкие показатели выполнения обещаний у Радикальной партии (30) и «Народного фронта» (22).

По словам Заики, с начала работы нового состава парламента волонтерами было зафиксировано 5 тыс. 940 обещаний депутатов с учетом предвыборных и текущих обязательств. При этом активист отметил, что почти 90% обещаний депутатов остаются в состоянии выполнения.

В то же время, сообщил Заика, в рейтинге ответственных парламентариев, которые выполнили большую часть своих обещаний за полгода работы, волонтеры назвали Юрия Луценко - 16 выполненных обещаний, Вадима Ивченко - 10, Семена Семенченко - 10.

Говоря о председателе Верховной Рады, Заика отметил, что по сравнению с тремя предыдущими спикерами парламента, Владимир Гройсман за последние 6 месяцев характеризуется самым высоким процентом ответственности за собственные обещания и наименьшим показателем собственной безответственности - 23%.

В целом, по словам волонтеров "Слова и дела", нынешний состав ВР ничем не уступает в декларировании обещаний перед предыдущими составами парламентов. Вместе с тем, как отмечают активисты, существенным отличием этого парламента является увеличение количества более четких обязательств перед избирателями, а также положительной практики увеличения публичных отчетов по итогам собственной работы и выполнении или невыполнении собственных обещаний перед избирателями.

"Нынешний состав парламента на порядок более открытый в коммуникации с общественностью, чем все предыдущие. Если в предыдущих созывах общий процент парламентариев, которые активно предоставляли информацию относительно состояния реализации собственных обещаний, составлял не более 7-10%, то за последние 6 месяцев этот показатель возрос до 30%", - подытожил Заика.