Каждый четвертый подросток в Украине в возрасте от 13 до 17 лет раз в месяц употребляет крепкие алкогольные напитки – ЮНИСЕФ

Киев. 28 мая. УНИАН. Каждый четвертый подросток в Украине в возрасте от 13 до 17 лет раз в месяц употребляет крепкие алкогольные напитки.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) исследования «Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи», представленные на пресс-конференции в УНИАН заместителем председателя ЮНИСЕФ-Украина Руди Лухманном.

По его словам, почти половина школьников без контроля со стороны родителей тратят свои карманные деньги. Треть матерей учеников общеобразовательных учебных заведений не знают, чем занимаются дети в свободное время. 50% опрошенных школьников указали, что родители не знают, где они бывают после занятий. Почти каждый четвертый подросток (23%) никогда не играет дома в игры с родителями. Совместное обсуждение проблем и новостей в ежедневном общении в семье уменьшается с возрастом: среди 11- и 13-летних подростков таких 70%, среди 15-летних – 66%, среди 17-летних – 62%.

В свою очередь, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Якименко Ольга Балакирева отметила, что самооценка здоровья украинскими подростками всех возрастных категорий ниже, чем среди сверстников из других стран Европы и Северной Америки. Каждый пятый подросток считает собственное здоровье посредственным или плохим, при этом девушки в два раза ниже оценивают состояние своего здоровья (27% назвали его посредственным или плохим), чем парни (14%).

Жалобы на то, что раз в неделю или чаще испытывают нервозность, высказали 43% (36% юношей и 51% девушек); раздражение или плохое настроение – 46% (38% и 53,5%, соответственно); подавленность – 27% (20% и 34%); головную боль – 32% (24% и 41%); боль в спине – 23% (20% и 26%); боль в животе – 22,5% (17% и 28%); бессонницу – 19% (17% юношей и 23% девушек).

По индексу массы тела 15% юношей и 7,5% девушек имеют избыточный вес или ожирение.

Результаты опроса показали, что треть учащихся в возрасте 11-17 лет имеет опыт табакокурения. Каждый десятый подросток впервые попробовал выкурить сигарету в возрасте 11 лет или раньше. Ежедневно курят 7% учащейся молодежи (10% юношей и 5% девушек). Каждый второй учащийся профессионально-технических учебных заведений курит ежедневно.

По словам Балакиревой, за последние четыре года количество учеников, которые употребляют алкогольные напитки, остается неизменной. Каждый седьмой среди 11-летних и 76% 17-летних имеют опыт употребления любого алкогольного напитка. Каждый десятый парень и 6% девушек попробовали алкоголь еще в возрасте 11 лет или раньше. Почти каждый четвертый подросток в возрасте от 13 до 17 лет раз в месяц употребляет крепкие алкогольные напитки. Четвертая часть подростков хоть раз в жизни были пьяными – 6% среди 10-летних и 61% среди 17-летних.

Каждый девятый подросток употреблял марихуану хотя бы раз в жизни. Согласно исследованию, возраст первого употребления марихуаны чаще всего приходится на 15-16 лет.

Как заявила Балакирева, из-за низкого уровня осведомленности о ВИЧ и рискованные поведенческие практики украинские подростки подвергаются риску получения инфекций, передающихся половым путем, и инфицирования ВИЧ. Среди 13-17-летних подростков каждый третий юноша и каждая шестая девушка имеют опыт половых отношений. Почти каждый восьмой юноша и каждая третья девушка не использовали презерватив во время последнего полового акта.

«Только 24% имеют правильные знания о путях передачи ВИЧ, что существенно ниже, чем желаемая целевая задача достичь 95% показателя осведомленности среди молодежи», - сказала Балакирева.

Наибольшую роль в распространении информации о ВИЧ/СПИД играют учителя (64%), Интернет (62%), СМИ (62% опрошенных назвали телевидение, 34% - газеты, 29% - журналы), медицинские работники (60%), родители (46%). Две трети (66%) знают, куда можно обратиться, если есть желание пройти тестирование на ВИЧ.

Результаты исследования также показали, что треть учащейся молодежи, минимум, раз в год участвовала в драках. Каждая пятая девушка «самоутверждается» с помощью кулаков.

36% учащихся испытывали обиду, минимум, раз в год, а 41% - обижали других учащихся/студентов своего учебного заведения. Каждый восьмой подросток был обижен, унижен СМС-сообщением, записью на «стене» в социальной сети, электронным письмом, записью на сайте. Почти каждый десятый подросток был обижен путем размещения фото без его разрешения в Интернете в неприглядном виде, на протяжении последних двух месяцев.

Исследование также показало низкий уровень физической активности и пассивное времяпрепровождение. Ежедневными интенсивными (продолжительностью не менее часа) физическими упражнениями занимаются 35% 10-летних подростков и 18% 17-летних. «Низкий уровень привлечения к занятиям физической активностью наблюдается по данным всех этапов опроса (с 2001-го по 2014 год), когда Украина стала участником этого исследовательского проекта», - сказала Балакирева.

76% подростков просматривают телепередачи (видео) до трех часов в день, однако с возрастом эта доля уменьшается. На компьютерные игры подростки тратят меньше времени, чем на просмотр телепередач, как в будни, так и в выходные дни. Самыми активными компьютерными игроками являются 13-летние подростки – 26% тратят в день от четырех до шести часов.

Электронными гаджетами наиболее активно пользуются 16-17-летние подростки: около трети в будни и 40% в выходные дни тратят на это более четырех часов.

Социологический опрос был проведен в 2014 году в 458 учебных заведениях (опрошено 11 тыс. 390 респондентов), расположенных в 313 населенных пунктах.

Исследование реализовано Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко при технической поддержке Детского фонда ООН в Украине в рамках международного проекта Всемирной организации здравоохранения «Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи», выполняемого в 42 странах Европы и Северной Америки.

Опрос проведен в четвертый раз (каждые четыре года).