Фитнес-клубы Sport Life будут входить в состав жилых комплексов застройщика "Риел" в Киеве и Львове

Киев. 28 мая. УНИАН. В составе четырех жилых комплексов львовского застройщика «Риел», которые планируется возвести в Киеве и Львове, будут предусмотрены помещения для организации фитнес-клубов группы компаний Sport Life, сообщил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Sport Life Development Александр Степанов.

«Мы достигли договоренности о размещении в строительных объектах компании «Риел» четырех клубов – двух в Киеве и двух во Львове», - сказал он.

В ходе пресс-конференции Sport Life и «Риел» подписали договор о сотрудничестве. Присутствующий на пресс-конференции президент строительной корпорации «Риел» Ростислав Мельник отметил, что договор предполагает размещение фитнес-центров в составе жилых кварталов «Великая Британия» и «Америка» во Львове, а также «Львовский квартал» и «Элизиум» в Киеве.

Тенденцию к размещению девелоперами на территории своих жилых комплексов спортивных объектов Мельник объяснил растущим интересом к здоровому образу жизни. По его словам, застройщик может существенно увеличить спрос на свое жилье, предусмотрев в проекте своих жилых массивов территорию для размещения разнообразных объектов инфраструктуры.

«Такими учреждениями как спортивный клуб, школа, разными услугами увеличивается качество самой квартиры. Соответственно, когда покупатель будет выбирать между просто домом и домом, в котором есть практически все, он конечно выберет квартиру, где ему будет комфортнее жить», - сказал он.

Справка УНИАН. Группа компаний Sport Life основана в 2001 году венчурным фондом «Киев-Капитал» в Мэриленде (США) с целью инвестиций в спортивную инфраструктуру стран Восточной Европы. Группа компаний управляет сетью фитнес-клубов в Украине. В группу также входит рекламное агентство и девелоперская компания. Основателем группы компаний является Дмитрий Екимов. По состоянию на 28 мая 2015 года в Украине работает 39 фитнес-клубов сети.

Строительная корпорация «Риел» основана во Львове в 2003 году. В 2013 году компания вышла на рынок Киева.