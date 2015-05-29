Депутаты обвиняют должностных лиц СБУ в "крышевании" контрабандных поставок топлива в Украину

Киев. 29 мая. УНИАН. Народные депутаты фракции «Народный фронт» обвиняют должностных лиц Службы безопасности Украины в «крышевании» контрабандных поставок топлива в страну танкерами.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Крупные объемы контрабанды топлива в Украину, благодаря которым сотни миллионов гривен, а может быть, и миллиарды «крышуются» из высших кабинетов руководителей Службы безопасности Украины. При этом я говорю не о Валентине Наливайченко, а о ряде других чиновников», - сказал Геращенко.

По его словам, 21 мая честные сотрудники СБУ задержали танкер, в котором находилось 5,8 тыс. тонн дизельного топлива, однако высшие руководители Службы безопасности пытались этому препятствовать. По информации депутата, судно было загружено в Феодосии и направлялось к местам разгрузки на территории Украины.

«На сегодняшний момент это судно находится в гавани Измаила», - уточнил Геращенко.

При этом он отметил, что случаи контрабандных поставок топлива в страну не единичны, а это приводит к недополучению государством налогов. По словам Геращенко, с 1 тыс. тонн дизельного топлива поставщик должен уплатить 4 млн грн таможенного сбора.

Геращенко также рассказал о разгрузке контрабандного топлива в Николаевской области. По его словам, возле порта Очаков проложена отдельная труба, через которую топливо напрямую выгружается в бензовозы, после чего развозиться по АЗС.

Присутствовавшая на пресс-конференции депутат Татьяна Чорновол подтвердила факты поставок теневыми бизнесменами топлива в Украину в обход уплаты налогов, которые на литре топлива достигают 10 грн.

«Есть бизнесмены, продающие бензин с налогами, а есть те, которые продают без налогов, но цены на АЗС везде одинаковые. Соответственно, один бизнес платит 10 грн в бюджет, а другой – 10 грн в карман», - подчеркнула Чорновол.

При этом она сообщила о больших объемах производства некачественного топлива в Украине, которое производится кустарным способом.

Как сообщал УНИАН, региональные подразделения Государственной фискальной службы с начала мая проводят операцию «Нефтепродукт-2015», в рамках которой сотрудники ведомства будут бороться против кустарного изготовления и продажи контрафактного и контрабандного топлива на АЗС.

По разным оценкам, контрабандные схемы приводят к недополучению в бюджет страны 250 млн грн акциза и НДС в месяц.