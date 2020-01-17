Профсоюзы просят правительство отозвать законопроект «О труде» и вернуться к обсуждению его норм с участием общественности (видео)

По словам главы Федерации профсоюзов Украины Григория Осового, если принятие документа в таком виде будет продвигаться, то последуют более радикальные действия.

Киев. 17 января. УНИАН. Объединения украинских профсоюзов просят правительство отозвать предложенный законопроект «О труде» и вернуться к обсуждению его норм с учетом мнения людей, на которых они будут распространяться.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой.

«Мы, профсоюзы, проводя анализ закона, сказали, что такому акту законодательства нет места в системе регулирования трудовых отношений. Он по своей природе и философии является отходом от европейских ценностей, европейской практики, от фактического состояния экономических и трудовых отношений в нашей стране», - сказал он.

По его словам, трудовой кодекс – это фактически конституция для миллионов трудящихся граждан, и поэтому такие фундаментальные вещи должны выноситься на всеобщее обсуждение с участием людей, на которых его норм будут распространяться.

При этом Осовой отметил, что при работе над законопроектом «О труде», который инициировал Кабинет министров Украины, мнение и оценка со стороны профсоюзных организаций не были запрошены правительством.

«Втайне от профсоюзов и, насколько мне известно, от федерации работодателей, разрабатывался осенью законодательный акт, внесенный правительством «под елочку» в Верховную Раду, где 98 статьей. К сожалению, перед рассмотрением на заседании правительства документ нам показали за час и пятнадцать минут до начала заседания», - отметил он.

Осовой заявил, что если законопроект будет приниматься, то профсоюзы подадут жалобу и будет рассмотрение этого вопроса в Международной организации труда (МОТ) с негативными последствиями для Украины в целом.

«Если кто-то дальше будет двигать этот закон и будет игнор прав людей, то конечно будут более радикальные действия, и план таких действий у нас есть. 30 января мы собираем вече, на котором обсудим наши дальнейшие действия», - подчеркнул он.

Заместитель главы Атомпрофсоюза Павел Прудников отметил, что предлагаемый проект закона №2708 не может быть принят даже в первом чтении, поскольку в сравнении с действующем Кодексом законов о труде и вопреки Конституции Украины он уничтожает самые важные правовые и социальные гарантии.

«Отменяется государственная гарантия минимальной зарплаты на уровне не ниже прожиточного минимума и индексации зарплат в условиях инфляции. Снижается до 4% повышенный размер заработной платы на роботах с тяжелыми и опасными условиями труда. Сейчас по результатам аттестации рабочего места устанавливается на уровне от 4% до 24%. Отменяются дополнительные отпуска за работу в сложных и во вредных условиях труда, за особые условия труда, дополнительный отпуск матерей, которые имеют детей до 15 лет», - сказал он.

По его словам, кроме того, документом сокращается почти вдвое еженедельный гарантированный отдых с 42 до 24 часов, а также снимаются ограничения на сверхурочные работы.

«Индивидуальный трудовой договор будет заключаться в письменной форме, и в этом документе должно быть прописано все: права и обязанности сторон, характеристика исполняемой работы, продолжительность отпуска, условия оплаты труда, продолжительность рабочего времени, а также дополнительные условия увольнения», - сказал он, отметив, что, подписав невыгодный для себя договор, работник вынужден будет выполнять его в ущерб своим интересам.

Прудников отметил, что профсоюзы уже обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой отозвать предложенный законопроект и начать работу над законом при участии профсоюзов и работодателей.

«Мы заявляем, что проект закона будет иметь катастрофические последствия для экономики и работников и не будет способствовать привлечению иностранных инвестиций. Принятие закона усилит трудовую миграцию молодежи в соседние страны», - подчеркнул представитель Атомпрофсоюза.

В пресс-конференции приняли участие: глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой, глава Федерации профсоюзов транспортников Украины Вадим Бубняк, заместитель главы Атомпрофсоюза Украины Павел Прудников.