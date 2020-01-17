Экологи призывают запустить работу Государственной экологической инспекции (видео)

Эксперты считают, что экологическая ситуация в стране ухудшается из-за отсутствия нормальной работы инспекции.

Киев. 17 января. УНИАН. В Украине необходимо немедленно запустить работу Государственной экологической инспекции, которая работает сейчас не в полную силу из-за неназначения официального руководства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

“Ситуация с Госэкоинспекцией возмутительная. Конкурс завершился полтора месяца назад, есть победитель, но назначение так и не состоялось. В стране должна заработать качественная структура по государственному надзору и контролю в сфере охраны окружающей среды”, – сказала она.

По ее словам, функции политики, контроля и хозяйственной деятельности в сфере охраны природы должны быть разделены, а Госэкоинспекция должна стать независимым и прозрачным органом.

“Всеукраинская экологическая лига и общественные организации подготовили проект реформирования природоохранной отрасли, который предполагает разделение функций экологической политики, государственного контроля, надзора и хозяйственной деятельности. На сегодня функции объединены в одном министерстве, это чревато коррупцией”, - сказала Тимочко.

Как подчеркнул председатель общественного совета при Госэкоинспекции Михаил Захарченко, отсутствие руководителя негативно сказывается на работе ведомства.

“Инспекция уже длительное время, более четырех месяцев, пребывает без руководства. Соответственно, это не может не отражаться на качестве работы самого органа”, - сказал он.

При этом председатель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков считает, что экология в стране стремительно ухудшается, пока чиновники “играют в конкурсы”.

“Только в 2019 году 2140 водоемов были отравлены - в них погибло все или почти все. «Следить за соблюдением природоохранного законодательства должна Госэкоинспекция, но с ней сейчас не все так однозначно», - сказал он.

Как сообщил эксперт, опираясь на данные Министерства здравоохранения, в 2019 году 78% преждевременных смертей от инсультов и инфарктов были спровоцированы загрязнением воздуха. При этом в Украине ежегодно умирает более 57 тысяч человек из-за неудовлетворительной экологии.

В пресс-конференции приняли участие: Татьяна Тимочко, глава Всеукраинской экологической Лиги; Александр Чистяков, глава Национальной Экологической Рады Украины; Михаил Захарченко, глава общественного совета при Госэкоинспекции Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2019 года Кабинет министров Украины назначил бывшего народного депутата Егора Фирсова временно исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции.

Позднее в конкурсе на должность главы ведомства победил начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Андрей Малеванный, однако официального назначения не состоялось.

Ранее Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о намерении провести полную перезагрузку работы экологической инспекции и наладить эффективный мониторинг выбросов и стоков.

С начала 2019 года в Украине перестал действовать мораторий на проведение государственных проверок, который длился с 2014 года.