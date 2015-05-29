В Украине большинство детей подверглись хотя бы одному из видов насилия - опрос

Киев. 29 мая. УНИАН. В Украине большинство детей подверглись хотя бы одному из видов насилия.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН эксперт проекта Совета Европы «Усиление и защита прав детей в Украине» Светлана Павлыш.

«В целом, хотя бы одному из видов насилия подверглись 65% детей. Среди них 55% девочек и 45% ребят», - сказала Павлыш.

По ее словам, «лидером» является психологическое насилие. Его испытывали 45% опрошенных детей 12-17 лет, которые учатся в школах.

На втором месте - физическое насилие, которому подверглось чуть меньше детей - 27%.

Свидетелями физического насилия были 73% опрошенных, экономическому насилию подвергались 25% детей, сексуальному - 21%, физическому и психологическому насилию – 19%. Кроме того, испытали все виды насилия 4% детей, не испытывали никакого вида насилия 35%.

На вопрос о случаях физического наказания за плохое поведение только 1% детей ответили, что их бьют ремнем, еще 1% детей бьют рукой. Согласно опросу, чаще бьют детей младшего школьного возраста (1-4 классы). Среди тех, кому приходилось пережить случаи физического насилия, больше половины - 67% - сообщили, что впервые с ними такое случилось, когда им исполнилось 6-10 лет.

Опрос показал, что среди тех, кто подвергся в детстве физическому насилию, 21% наказывают своих детей с применением физической силы. Среди тех, кто в детстве не имел опыта физического насилия, таких значительно меньше - 7%.

Кроме того, большинство взрослых - 68% - сообщили, что все их знакомые, которые имеют детей, по крайней мере иногда в воспитательных целях могут непослушного ребенка шлепнуть по попе. Почти каждый второй взрослый украинец (48%) согласился с тем, что традиционные методы воспитания детей (например, стояние в углу) - эффективные и проверенные временем, а почти каждый третий (32%) - что воспитание детей в семье не может быть эффективным без физического наказания.

Больше половины респондентов (52%) согласились с тем, что они хотя бы иногда заслуживали физическое наказание, которое к ним применяли в детстве. В то же время только 20% детей считают, что они заслуживают физического наказания.

Как заявил руководитель проекта Совета Европы «Усиление и защита прав детей в Украине» Игорь Гуцуляк, каждый третий ребенок (36%) считает, что в классе, по крайней мере иногда, должен быть свой «козел отпущения». Каждый пятый ребенок (21%) рассказа о том, что в его школе хотя бы иногда бывают случаи, когда учителя бьют учеников или забирают у них личные вещи.

Опрос также показал, что декларируемое поведение ребенка относительно того, что он будет делать, если его унизят или совершат насилие, сводится преимущественно к тому, что он обратится к родителям (72%), в милицию (43%), просто разберется сам (37%) или обратится к друзьям (35%). Намерены обратиться к Уполномоченному по правам человека 12% детей, к школьному психологу - 11%, в государственные социальные учреждения - 5%, общественные организации - 1%.

Проект Совета Европы «Усиление и защита прав детей в Украине», который финансируется при поддержке правительства Норвегии, совместно с Киевским международным институтом социологии провел опрос общественного мнения по вопросам насилия в отношении детей. Опрошено 1800 детей и 1800 взрослых во всех регионах Украины. Статистическая погрешность 2,4% для показателей, близких к 50%. Опрос проводился в два этапа: в декабре 2014 года и апреле 2015 года.