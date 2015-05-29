Певица Бужинская провела благотворительный тур по странам Европы, собрав средства для семей погибших бойцов АТО

Киев. 29 мая. УНИАН. Певица, заслуженная артистка Украины Екатерина Бужинская в этом месяце провела благотворительный тур с шоу-программой «Украина — это мы!» по восьми странам Европы.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в УНИАН.

Директор Бужинской Юлия Толкачева отметила, что концерты в рамках шоу-программы «Украина — это мы!», которая проходила под эгидой Европейского культурного фонда, состоялись в Болгарии, Венгрии, Австрии, Чехии, Германии, Италии, Испании и Польши.

«Мой месседж был - объединение украинцев в Европе. Второй месседж – Украина – европейское государство. И третья миссия, самая главная – это сбор благотворительных средств для детей-сирот, родители которых погибли в АТО», - сказала Бужинская.

26 мая на сцене Львовской оперы состоялся гала-концерт проекта «Мой папа защищает Украину», в рамках которого Бужинская передала 7,5 тыс. евро трем семьям, кормильцы которых погибли на Донбассе.

Певица отметила, что концерты посетили свыше 20 тыс. зрителей – украинцев и иностранцев.

«21 мая у меня было официальное выступление в Брюсселе, в Европейском парламенте. Произнесла небольшую речь, в которой я сказала, что Украина – это европейское государство, мы понимаем, что нам нужно время и реформы, и мы хотим быть в европейской семье», - сообщила Бужинская.

Кроме того, она добавила, что о благотворительном туре будет снят документальный фильм «Украинцы в Европе».

Как отметила режиссер фильма Любовь Благодыр, материал снимался с 8 по 29 мая.

«По жанру, возможно, это будет фильм-репортаж о событиях, происходивших до тура, после тура и в туре», - сказала она.

Благодыр также отметила, что премьера фильма планируется на середину августа.

В рамках тура Бужинская также принимала участие в мероприятиях, организованных украинской диаспорой, в частности в центрально-европейской региональной конференции украинских волонтеров и патриотов в Венгрии.

Певица отметила, что осенью планирует продолжить тур по другим странам Европы.