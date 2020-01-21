Общественные деятели и организации призывают власти к сотрудничеству с общественным сектором для борьбы с коррупцией (фото, видео)

Представители союза общественных организаций Украины "Народна Рада" призывают государственные органы взаимодействовать с общественностью в решении вопросов борьбы с коррупцией, в часности, при проблемах недостроев, при возведении новостроек и развитии автомобильных дорог.

Киев. 21 января. УНИАН. Всеукраинская общественная организация "Союз общественных организаций Украины "Народна Рада" (ВОО "СГОУ "Народна Рада") призывает органы государственной власти к сотрудничеству и взаимодействию с общественным сектором, в частности, в решении вопросов борьбы с коррупцией при возведении новостроек и развитии автомобильных дорог.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители организации при обсуждении оценки экономическо-политического положения в стране.

По словам председателя ВОО Надежды Лукашевич, в "Народну Раду" входят более 4,5 тыс. общественных организаций со всей страны, представители которых были инициаторами и соавторами внесения изменений в действующее законодательство, и сейчас участвуют в обсуждении и разработке законопроектов во многих сферах, кроме того, более 600 человек были членами общественных советов при органах исполнительной власти.

Лукашевич рассказала, что ежегодно в их организацию поступает около тысячи обращений от людей, которые нуждаются в помощи и не могут получить ее от правоохранительных органов.

Она подчеркнула, что треть таких обращений адвокатам организации удается выиграть в судах, а в около 50% - достичь компромисса между сторонами, однако в почти 20% случаев дела проигрывают из-за, по ее мнению, ангажированности правоохранительных органов и судебной системы.

В холе пресс-конференции адвокат Александр Лупейко рассказал об одном из дел, которым сейчас занимаются представители "Народной Рады".

По его словам, в организацию обратились люди, которые в 2004 году внесли средства на строительство жилого дома по ул. Киевский шлях, 97 в Борисполе (всего около 400 человек).

Лупейко заметил, что в 2008 году, когда строительство почти завершили, из-за мирового финансово-экономического кризиса застройщик его остановил.

Уже в 2010 году из-за многочисленных обращений людей, инвестировавших средства в строительство, власти приняли решение о передаче объекта другому застройщику. Однако одним из условий стали материальные преференции для нового застройщика - он бесплатно получил пять гектаров земли в Киеве на строительство жилого массива, средства от реализации объектов на котором впоследствии были потрачены на достройку дома в Борисполе.

По словам Лупейко, для достройки была определена компания, учредителем и бенефициаром которой был тот же человек, что и обанкротившейся компании-застройщика.

"После получения права на достройку дома компания-застройщик способствовала смене почтового адреса строительства с № 97 на № 95 по ул. Киевский шлях. В дальнейшем этот факт... стал использоваться для манипуляций и нарушений прав инвесторов... Объект стал позиционироваться как новый. Дом был достроен и введен в эксплуатацию, но права инвесторов не признаются", - рассказал адвокат.

Он также отметил, что правоохранители отказывались принимать документы и свидетельства от инвесторов строительства. Сейчас при поддержке "Народной Рады" в суды подан ряд исков на исполнение имущественных прав.

Представитель "Народной Рады", общественный деятель из Херсона Сергей Павленко отметил, что проблемы с инвесторами новостроек - не единственные, с которыми приходится работать организации. Кроме этого, существует ряд дел о коррупции при развитии автомобильных дорог.

Надежда Лукашевич и другие представители "Народной Рады" выразили надежду, что с избранием нового руководства государства ситуация с взаимодействием органов власти и общественным сектором в сфере решения вышеупомянутых вопросов изменится к лучшему и призвала государственные органы к сотрудничеству.

Спикеры пресс-конференции: Надежда Лукашевич, глава ВГО «СГОУ «Народна Рада»; Александр Лупейко, правозащитник, адвокат; Сергей Павленко, общественный деятель, г. Херсон; Владимир Шпунтенко, ВГО "СГОУ "Народна Рада".

Общественное объединение Всеукраинская громадская организация «Спілка Громадських Організацій України «Народна Рада» (ВОО« СГОУ «Народна Рада») сегодня объединяет более 4,5 тыс. общественных организаций, таких как: МГО «Международный комитет защиты прав человека », МГО« Международная Академия Казачества», Всеукраинский Фонд правоохранительных органов «Правозащита», МГО «Международное антитеррористическое единство», ГО Ветеранов органов внутренних дел», МГО «Институт стратегических исследований проблем теневой экономики и коррупции», ВГО «Хран», МСГОП «Союз Рабочих Чернобыля» и других.

Основная цель деятельности ВГО «СГОУ «Народна Рада» - консолидация усилий общественных организаций для повышения активности общества в политической, экономической, государственной и общественной жизни, формирование среднего класса с участием творческой, образовательной, научной, управленческой, медицинской интеллигенции, представителей малого и среднего бизнеса - как основы гражданского общества.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/92834-presskonferencii-v-unian-na-temu-pravovaya-ocenka-ekonomicheski-politicheskoy-situacii-v-ukraine.html