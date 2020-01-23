Международные автоперевозчики призывают правительство отменить электронное бронирование разрешений на перевозки грузов в международном сообщении (фото, видео)

В противном случае, перевозчики намерены выйти на акции протеста.

Киев. 23 января. УНИАН. Международные автомобильные перевозчики призывают правительство Украины отменить электронную систему бронирования разрешений на право перевозки грузов в международном сообщении, так как эта система, по их словам, блокирует работу грузовых перевозчиков.

Об этом сообщил председатель Забастовочного комитета Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП Украины) Юрий Кучинский на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы сформировали требования к премьер-министру и министру инфраструктуры. Первое - немедленно отменить электронное бронирование всех видов разрешений. Также, увеличить квоту на осуществление международных автоперевозок по территории зарубежных стран. Передать выдачу разрешений профессиональному объединению международных автоперевозчиков на конкурсной основе. На данный момент этим занимается «Укртрансбезопасность». Также, необходимо наладить обмен данными между структурой выдачи разрешений и таможней», - заявил он.

Кроме того, по словам Кучинского, необходимо остановить процедуру либерализации международных автоперевозок из третьих стран (Беларусь и Молдова), а также обеспечить ответственную кадровую политику в транспортной отрасли.

Кучинский отметил, что, в противном случае, перевозчики вынуждены будут выходить на акции протеста.

«Министр инфраструктуры получил уже наше письмо и назначил на завтра (на пятницу, 24 января - УНИАН) встречу. В зависимости от результатов встречи мы примем решение о том, выходить на забастовку или нет», - сказал он.

Кучинский сообщил, что новое руководство транспортной отрасли Украины разделило годовые квоты стран пропорционально на 12 месяцев.

«Например, 15 тыс. квот поделили на 12 месяцев. Сейчас закончилось январское количество. Поэтому до 31 января перевозчики, которые не успели нажать на кнопку, никуда не поедут», - отметил он.

При этом Кучинский подчеркнул, что нет статистики, кто и сколько получил разрешений.

«Выдали 2 тыс. разрешений на январь, то покажите, кто и когда получил, использовали ли его? Ведь не факт, что тот, кто забронировал, повез груз», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции международный автоперевозчик Александр Благодир отметил, что система бронирования не только усложняет жизнь перевозчикам, но и не является гарантией отсутствия коррупции.

«Например, мне надо получить разрешения. Я договариваюсь с тем, кто имеет доступ к базе, и он дает в 22:10 определенное количество разрешений. Я захожу в систему в это время и получаю разрешения», - рассказал он.

Благодир сообщил, что, к примеру, сейчас в Одессе нет ни одного разрешения.

«Ни румынского, ни болгарского, ни турецкого. Говорят, закончилась месячная квота. Как она могла закончиться? Мы работали 2 дня в начале января, вышли 8 января, но уже ничего не было. Мы никогда не знали такой проблемы в начале года. Эти проблемы возникали в конце года», - сказал он.

Сейчас же, по словам Благодира, проблемы возникли в первый месяц года, так как Министерство инфраструктуры с 1 января 2020 года ввело систему бронирования разрешений на право перевозки грузов в международном сообщении.

«Эти разрешения передаются между странами бесплатно на паритетной основе. Ввод системы бронирования полностью парализовал большую часть перевозчиков Украины. Раньше все загруженные машины прибывали на пункт выдачи и там получали разрешения по факту прибытия, предоставив товаротранспортную накладную и сопроводительные документы без ограничений. Сейчас мы должны в электронном виде осуществлять бронирование», - отметил он.

Благодир добавил, что годовое количество разрешений делится на каждый месяц, и поэтому перевозчики вынуждены ждать следующего месяца, если разрешения были разобраны.

Он также отметил, что сейчас отраслью руководят люди, которые в этом ничего не понимают.

«Например, директор «Укртрансбезопасности», в ведомстве которого находится выдача разрешений, - внешне хороший человек. Но он не работал в области международных перевозок. Сейчас проходит конкурс на первого заместителя главы «Укртрансбезопасности». Среди претендентов я увидел только одного человека, который знаком с отраслью. Но я уверен, что он не победит. Я уверяю, что победит Ставнийчук Ирина. Она когда-то работала с министром инфраструктуры. Она по образованию эколог, работала помощником депутата, потом в аппарате президента, а потом работала над реформой сервисных центров МВД. Человек совершенно далек от перевозок», - подчеркнул Благодир.

Также присутствовавший на пресс-конференции международный автоперевозчик Игорь Луцак тоже подтвердил отсутствие разрешений на перевозки.

«Разрешения закончились. Что нам делать до конца месяца - не понятно… Система бронирования увеличивает коррупционные риски. Ведь когда не хватает разрешений, найдется тот, кто будет их предлагать за большие деньги», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года в Украине был создан транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет электронные сервисы транспортной отрасли в одну систему. В частности, на портале доступны такие сервисы, как бронирование разрешений на международные перевозки и получение разрешений на негабаритные перевозки.

Последние годы Украина ощущает дефицит разрешений на автомобильные грузовые перевозки. 6 апреля 2018 года сотрудники СБУ задержали чиновника «Укртрансбезопасности», который требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. Сообщалось, что за каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов США при официальной стоимости бланка 49 гривен.

Справка. Ассоциация международных автоперевозчиков Украины (АсМАП Украины) объединяет более 3000 предприятий автомобильного транспорта (более 33000 транспортных средств, более 100 000 работающих), которые осуществляют грузовые перевозки до 45 иностранных государств, платя налоги в государственный и местные бюджеты.

Участники пресс-конференции: Юрий Кучинский, глава стачечного комитета АсМАП Украины; Александр Благодир, международный автоперевозчик; Игорь Луцак, международный автоперевозчик; Виктор Рябенький, международный автоперевозчик; Виктор Познихиренко, международный автоперевозчик.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/92906-press-konferenciya-v-unian-haotichnost-deystviy-ministerstva-infrastruktury-ukrainy-i-ukrtransbezpeky-vedet-k-kollapsu-v-oblasti-mezhdunarodnyh-avtoperevozok.html