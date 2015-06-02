Охотничьи организации выступают за принятие законопроекта об охране животных, который предусматривает увеличение штрафов за браконьерство вдвое

Киев. 2 июня. УНИАН. Охотничьи организации выступают за принятие законопроекта о рациональном использовании, воспроизводстве и охране животного мира, который предусматривает увеличение в два раза штрафов за браконьерство.

Об этом представители охотничьих общественных организаций заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Эксперты подчеркнули, что законопроект №2927 о рациональном использовании, воспроизводстве, охране животного мира предусматривает привязку штрафов за браконьерство к минимальной зарплате и увеличение их в два раза по сравнению с действующими ныне.

Они выступают за принятие Верховной Радой законопроекта о рациональном использовании, воспроизводстве, охране животного мира, поскольку он значительно ужесточит борьбу с браконьерством.

В частности, председатель президиума Всеукраинского совета Украинского общества охотников и рыболовов Николай Шуляр отметил, что данный законопроект предоставляет право егерям составлять протоколы о нарушении правил охоты, привязывает штрафы за незаконно добытых животных к минимальной заработной плате, а также увеличивает их в два раза по сравнению с действующими сегодня.

Кроме того, по словам Шуляра, этот законопроект возвращает полномочия территориальным органам лесного хозяйства, отнятые у них в 2013 году, такие как, выдача угодий в пользование и даже выдача паспортов на охотничьих собак. Этим теперь занимается Агентство лесных ресурсов в Киеве.

В свою очередь председатель президиума Полтавского областного совета Украинского общества охотников и рыболовов Константин Боровик рассказал, что по действующему ныне закону браконьеры часто остаются безнаказанными, поскольку егеря не имеют права составлять протоколы на них. Для этого им нужно найти свидетелей, «что в лесу сделать проблематично».