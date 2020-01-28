Эксперты выступают против принятия законопроекта, которым предусмотрено внедрение в Украине крайне репрессивной наркополитики (фото, видео)

Эксперты также отмечают, что принудительное лечение наркозависимых неэффективно.

Киев. 28 января. УНИАН. Эксперты выступают против принятия парламентом законопроекта о противодействии незаконному обороту наркотических средств, предусматривающего внедрение в Украине крайне репрессивной наркополитики.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН относительного зарегистрированного в Верховной Раде проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблении ими (№2784)».

Руководитель государственного учреждения "Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины" Сергей Шум отметил, что в законопроекте есть несколько положений, которые «не совместимы не только с соблюдением прав человека, но и с вопросами, касающимися жизни каждого из нас».

Сергей Шум отметил, что в пояснительной записке к проекту закона есть ссылка на учреждение, которым он руководит, но эта информация «не соответствует действительности, так как центр никогда не говорил о том, что карательные методы в наркополитике эффективны ...».

По его словам, этим законопроектом наркополитику в Украине пытаются вернуть не в сторону доказательных методов, не в сторону Европейского Союза, а в сторону лженауки и России.

Эксперт по наркополитике, консультант программы «Общественное здоровье» Международного фонда «Возрождение» Елена Коваль отметила, что если данный законопроект будет принят, то тяжелобольным пациентам будет еще сложнее получать сильнодействующие обезболивающие лекарственные средства. По словам Коваль, проектом закона предлагается ограничить выписку рецептов и отпуск таких препаратов в аптеках только по электронному рецепту. По ее словам, система электронных рецептов еще не действует, ведь с 1 апреля она должна заработать только в двух пилотных областях.

Также Коваль сообщила, что законопроектом предлагается жестко наказывать за пропаганду наркотических средств. При этом она отметила, в украинском законодательстве нет четкого определения пропаганды, и поэтому трудно будет установить, «где предел, который определяет, что вот такие слова - это пропаганда, а вот такие слова - это сообщение о том, что существует такой препарат или метод лечения».

Эксперт отметила, что это может привести «к преследованиям, в том числе, тех людей, которые сегодня ведут просветительскую деятельность, работников общественных организаций, работников фондов, которые помогают определенным категориям пациентов».

Председатель координационного совета благотворительной организации «100% жизнь» Дмитрий Шерембей отметил, что данным законопроектом предусмотрено введение «доктрины насилия».

По его убеждению, инициаторы законопроекта пытаются внедрить в Украине жесткую наркополитику, существующую в РФ.

«К сожалению, миссионеры русского мира в Украине существуют», - сказал он.

«Ни дубинки, ни камеры, ни иконы не являются лекарственными средствами. Не существует ни одного учреждения в мире, которое бы прописало в рецепте, что надо лечить дубинками или насилием. Весь мир пошел по пути рекомендаций ВОЗ для того, чтобы максимально либерализовать наркополитику и создать условия выздоровления или помощи человеку, который имеет химическую зависимость», - отметил Шерембей.

По его словам, парламент не должен поддерживать этот законопроект.

Монитор Национального превентивного механизма, представитель Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью Артем Осипян отметил, что, «по данным Института метрики и статистики Вашингтонского университета, Украина занимает третье место в мире по риску смертности из-за употребления наркотиков, пятое место в мире по уровню смертности от злоупотребления седативными веществами и шестое место в мире по уровню нетрудоспособности..».

По его словам, одной из причин этого является репрессивная наркополитика, которая может усилить данный законопроект, которым, в частности, предусмотрено принудительное лечение от наркомании.

Осипян заметил, что в медицине нет диагноз наркомания, но в законопроекте этот термин применяется 18 раз.

По данным Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркомании, 78% исследований показывают, что метод принудительного лечения не является эффективным для прекращения употребления наркотиков, а 22% исследований выявили негативное влияние, которое приводит «к уголовному рецидиву среди этой группы», сообщил Осипян.

Он также отметил, что исследования, проведенные Департаментом общественного здоровья американского штата Массачусетс, выявили, что люди, проходившие принудительное лечение от наркомании, вдвое чаще умирали от смертельных передозировок после такого лечения.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблении ими (№2784). Его авторами являются ряд депутатов от партии «Слуга народа».

В проекте закона предлагается усилить уголовную ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 307 Уголовного кодекса) до 15 лет лишения свободы.

Также Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 315-1, предусматривающей уголовную ответственность за пропаганду или рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, наркосодержащих растений в интернете, общественных местах, а также пропаганду сведений о средствах и методах их разработки, изготовления, культивирования или использования, местах их приобретения, описании каких-либо преимуществ в использовании отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, наркотических растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры. За такие действия предлагается наказывать штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Кроме того, проектом закона предлагается ввести принудительное лечение лица, «больного наркоманией».

Вместе с тем, предлагается ввести административную ответственность для родителей за не направление ребенка на медицинское обследование для установления факта употребления наркотических или психотропных средств.

Среди прочего, в законе "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" предлагается установить, что приобретение наркотических средств и психотропных веществ физическим лицом по медицинским показаниям осуществляется только по электронному рецепту врача.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/92999-press-brifing-v-unian-na-temu-snachala-dezinformaciya-zatem-propaganda-russkiy-mir-priblizhaetsya-k-ukraine.html