Эксперт считает высокой вероятность продления Радой моратория на продажу сельхозземель

Киев. 3 июня. УНИАН. Депутаты Верховной Рады с высокой вероятностью продлят мораторий на продажу земли, срок которого истекает 1 января 2016 года, сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава правления центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Будет продлен мораторий на продажу земли с высокой вероятностью. Эта информация из первых рук, я слышал выступления руководства аграрного комитета Верховной Рады, ключевых фигур этого комитета. Это почти консенсус. Споры идут только вокруг того, как это сделать – автоматически или нужно голосовать продление этого моратория», - сказал он.

Вместе с тем, среди народных депутатов, поддерживающих продление моратория, по словам Фесенко, есть разногласия по поводу длительности нового запрета на продажу земли.

«Консенсус есть внутри коалиции. Но есть разногласия как раз по дате. Некоторые предлагают (продлить мораторий на продажу земли – УНИАН) на пять лет – на срок полномочий этой Верховной Рады. Некоторые говорят: нет, давайте до 2025 года, чтобы заморозить, так сказать, экономическую ситуацию», - сказал Фесенко.

Присутствующий на пресс-конференции глава экспертного совета социологической компании SocioStream AG Александр Медведев подчеркнул, что согласно исследованию, проведенному его компанией совместно с изданием «Деловая столица», большинство украинцев не приветствуют отмену моратория.

«Подавляющее большинство граждан вне зависимости от места проживания против продажи земли категорически», - сказал он.

Согласно презентованным на пресс-конференции результатам исследования, 66% населения считают, что землю нельзя продавать ни в коем случае. Из всех опрошенных 12% поддерживают идею продажи земли только для украинцев, 5,5% предпочитают отложить вопрос до времени, когда появятся гарантии минимальной стоимости земли, 5,3% наделили бы правом покупки только государство, 3,3% выступают за открытие рынка для всех желающих, остальные не сформировали свое мнение по этому поводу.

По словам Медведева, что касается вопроса о первоочередных шагах для развития села, то только 4,7% жителей сельской местности считают, что таким шагом является открытие рынка земли.

Как отметил Фесенко, такая ситуация складывается в частности вследствие страха мелких фермеров потерять возможность работать на земле, которую они арендуют сейчас.

«Они сейчас арендуют эти земельные паи, используют их для ведения своего хозяйства, но у них нет денег, чтобы выкупать земли. Поэтому абсолютное большинство категорически против рынка земли. Они побаиваются, что большие агрохолдинги все скупят», - отметил он.

Кроме того, по его словам, владельцы паев опасаются давления на них со стороны государства и принуждения к продаже своих уделов.

Среди первоочередных шагов, которые необходимо сделать для развития села, респонденты называют в первую очередь борьбу с коррупцией (35% опрошенных), введение системы дотаций сельского хозяйства (27,3%) и улучшение транспортного сообщения (27,1%).

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года. В то же время, Министерство аграрной политики и продовольствия на протяжении нескольких лет предлагало различные формы оборота земель, основанные преимущественно на арендных отношениях.

В конце марта текущего года президент Украины Петр Порошенко призвал политические силы и общественность обсудить вопрос формирования рынка земли в Украине.