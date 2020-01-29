Эксперты заявляют о возможных коррупциогенных факторах в законопроекте об устранении барьеров в развитии системы службы крови (видео)

Представители ряда общественных организаций считают, что законопроект «должен быть разбит на три отдельных проекта по тематике, и каждый должен пройти широкое обсуждение с участием специалистов и общественности».

Киев. 29 января. УНИАН. Эксперты заявляют о возможных коррупциогенных факторах в законопроекте об устранении барьеров в развитии системы службы крови (№2429), в связи с чем будут предлагать Верховной Раде Украины отклонить его.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ряда профильных общественных организаций, ссылаясь на результаты собственной экспертизы проекта закона, который 20 декабря 2019 года был принят в первом чтении.

Как отметил представитель общественной организации «Экспертное сообщество пациентов Украины» Игорь Горбасенко, этот законопроект предлагает изменения сразу в трех разных законах Украины, в том числе в законе о донорстве крови и ее компонентов. Он убежден, что законопроект нельзя принимать быстро и в таком виде, в котором он сейчас есть. «Законопроект должен быть разбит на три отдельных проекта по тематике, и каждый должен пройти широкое обсуждение с участием специалистов и общественности», - заявил Горбасенко.

Также он отметил важность урегулирования вопроса донорства крови для государства. Горбасенко считает, что тема обеспечения донорской кровью вообще должна принадлежать к сфере СНБО, потому что кровь является «стратегическим продуктом», и донорство должно быть на контроле государства.

«На наш взгляд, законопроект о донорстве крови имеет признаки лоббистских функций и поэтому создает больше коррупциогенных факторов, чем убирает. В ситуации сегодняшнего дня донорская кровь низкого качества - опасна. Мало того, крови не хватает, и это в условиях военных действий. Законопроект, его тематика заслуживает того, чтобы стать объектом общественной экспертизы, которую и предваряет эта пресс-конференция», - сказал Горбасенко.

По словам представителя международной общественной организации Ассоциация бескорыстного донорства крови «ПоКроВа», медика Ларисы Вахненко, законопроект создаст для отечественного частного производителя условия легкого экспорта дорогостоящих препаратов крови, и это при том, что в нашей стране на сегодняшний день с обеспечением этими препаратами и компонентами крови есть проблема. Она подчеркнула, что государство, согласно действующему закону о донорстве, прежде всего, должно обеспечить своих граждан, а затем экспортировать остатки.

«Этот законопроект не имеет права на жизнь. Он должен быть обсужден со специалистами, общественностью, потребителями препаратов крови», - заявила Вахненко.

По ее словам, Министерство здравоохранения сейчас должно активизировать свою деятельность по решению вопроса донорства крови. Проблема, по словам Вахненко, в том, что в стране пока не ведется статистика о наличии потенциальных доноров, о потребностях лечебных учреждений в донорской крови, отсутствуют протоколы переливания компонентов и препаратов крови, нет гарантий обеспечения населения этими продуктами, не налажены межведомственные связи по распределения запасов крови и препаратов и ее компонентов.

Как сообщил представитель БО «Украинцы против туберкулеза», юрист Виталий Руденко, пока планируется направить обращение депутатам Верховной Рады, председателям фракций и партий с просьбой и предложением отклонить этот законопроект и направить его на доработку.

В случае, если этот законопроект все же будет принят, то общественные активисты намерены просить президента Украины Владимира Зеленского наложить на него вето.

«Считаем, что, когда этот законопроект будет отклонен, а он должен быть отклонен как не соответствующий действующим нормативным актам, здравому смыслу и интересам народа Украины, мы, как экспертное сообщество, будем предлагать мониторинг, чтобы понять всю структуру и видение законодательных актов, чтобы понять, что происходит на местах. И мы дальше будем проводить широкое обсуждение вопроса среди специалистов, чтобы создать нормативную базу, которая была бы полезна для нашего государства», - сообщил Руденко.

По его словам, есть также намерение просить министра здравоохранения Зоряну Скалецкую «взять лидерство за реализацию государственной политики в сфере здравоохранения».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения (№2429).

За это решение проголосовали 259 депутатов из 362, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его целью является ликвидация искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения, в частности, сокращение времени вывода на рынок Украины генерических лекарственных средств, создание правовых условий для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения граждан Украины - участников международной операции по поддержанию мира и безопасности, устранения барьеров в развитии системы службы крови, создание благоприятных условий для ввоза отечественными фармацевтическими производителями на территорию Украины наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в виде фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств.

Так, законопроектом предусматривается, в частности, не признавать нарушением прав, вытекающих из патента на изобретение (полезную модель), ввоз в установленном законом порядке товаров, изготовленных с применением изобретения, для исследований и/или использование изобретения в исследованиях, проводимых с целью подготовки и предоставления информации для регистрации лекарственного средства.

Предполагается разрешить по отдельному решению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере здравоохранения, ввоз не зарегистрированных в Украине лекарственных средств иностранных государств с целью медицинского обеспечения (медицинского применения) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, которые направляются для участия в международной операции по поддержанию мира и безопасности в составе национального контингента или национального персонала.

Среди прочего, предполагается усовершенствовать запрет вывоза донорской крови и ее компонентов за пределы Украины (по исключением принятия Кабинетом министров Украины решения о предоставлении гуманитарной помощи при условии полного обеспечения потребностей учреждениями здравоохранения населения Украины в донорской крови и ее компонентах), отменить устаревшее регулирование экспорта препаратов крови, а также разрешить взятие плазмы для фракционирования, при условии ее переработки и использования для производства препаратов крови на территории Украины, субъектами предпринимательской деятельности.

Кроме того, предполагается заменить требование о предоставлении сертификата качества наркотического средства или психотропного вещества требованием о предоставлении заверенных заявителем сведений о количественном химическом составе наркотического средства или психотропного вещества по показателям спецификации или соответствующей технической документации производителя (экспортера или импортера).