Оргкомитет "Игр непокоренных" и группа компаний SportLife подписали меморандум о сотрудничестве (фото, видео)

Киев. 30 января. УНИАН. Организационный комитет "Игорь непокоренных" и группа компаний SportLife подписали меморандум о сотрудничестве с целью подготовки украинских ветеранов к международным спортивным соревнованиям в паралимпийском стиле "Игры непокоренных" (Invictus Games) и с целью популяризации спортивной реабилитации среди ветеранов.

Меморандумом предусмотрено, что участники сборной Украины "Игр непокоренных" в этом и будущих годах смогут тренироваться в фитнес-клубах SportLife по всей Украине.

Торжественное подписание документа состоялось во время пресс-конференции в УНИАН с участием министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, представителя благотворительной организации «СтратКом УА» Оксаны Горбач, председателя благотворительного фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги и вице -президента по сервису группы компаний SportLife Маргариты Годун.

Как отметила Оксана Коляда, для нее лично и для возглавляемого ею министерства является большой честью организация подготовки участия сборной Украины в "Играх непокоренных" в Гааге (Нидерланды), которые состоятся в мае этого года.

"Для нас с одной стороны - это огромный вызов, а с другой - огромная ответственность, потому что есть над чем работать, и как раз вопрос инфраструктуры, вопрос возможности тренировки - один из самых сложных, важных и неотложных, который сейчас перед нами стоит", - сказала Коляда.

Она отметила, что на законодательном уровне "Игры непокоренных" были зафиксированы как спортивно-реабилитационные мероприятия для украинских ветеранов, и в госбюджете на 2020 год предусмотрено соответствующее финансирование на подготовку и участие в соревнованиях членов национальной сборной.

"Конечно, этого недостаточно, и мы ищем партнеров, чтобы обеспечить наилучшую подготовку для участия наших ребят в соревнованиях в 2020 году. И сегодняшнее подписание меморандума является примером государственно-частного партнерства", - сказала министр.

Говоря в целом об инфраструктурных проблемах, Коляда отметила, что в Киеве только в одном отеле есть номера, пригодные для проживания людей, которые передвигаются на колясках. Она сообщила, что на заседаниях правительства постоянно поднимаются вопросы об улучшении инфраструктуры для людей с инвалидностью.

В свою очередь представитель БО «СтратКом УА» Оксана Горбач заметила, что взаимодействие организационного комитета "Игорь непокоренных" с группой компаний SportLife началось сразу, когда возникла необходимость в поиске бассейнов для тренировки ветеранов, поскольку многие коммунальные бассейны не адаптированы к необходимым требованиям.

"С начального очень простого запроса о бассейне для сборной мы начали уже говорить о большем взаимодействии", - сказала Горбач.

Также она отметила, что не во всех городах Украины есть спорткомплексы с надлежащими условиями, в которых могут тренироваться раненые военнослужащие или ветераны. Однако, по словам Горбач, с помощью группы компаний SportLife, которые имеют наибольшую сеть спортивных клубов в Украине, эти проблемы можно решить, поскольку в SportLife демонстрируют понимание готовности даже перестроить инфраструктуру, чтобы помочь, например, людям на колясках тренироваться.

При этом Горбач сообщила, что члены сборной Украины, которые будут принимать участие в «Играх непокоренных», будут бесплатно тренироваться во всех спортклубах сети SportLife в городах, где они проживают.

В то же время председатель благотворительного фонда "Вернись живым" Дейнега назвал положительным тот факт, что государству не надо строить новые спорткомплексы, а можно договориться об использовании существующей инфраструктуры для подготовки ветеранов.

В то же время он выразил мнение, что рядовые украинцы еще формируют мнение об отношении к ветеранам.

"И нам сейчас очень важно, чтобы мы помогли сформировать этот образ, потому что мы имеем негативный опыт, как, например, в отношении ветеранов афганской войны, и имеем опыт Соединенных Штатов, там ветераны - это элита, и их все благодарят", - сказал Дейнега.

По его мнению, чтобы ветераны стали в Украине новой элитой, они должны начать новую жизнь и стать примером того, как достойно переживать сложные ситуации.

Однако, по словам Дейнеги, многие ветераны не готовы работать с психологами.

"Но есть другой подход ... Это когда человек исцеляет тело, и через исцеление тела он исцеляет душу, поэтому спортивная реабилитация и переход через свою травму благодаря спорту - это очень важно, и наш фонд продолжит работать в этом направлении", - подчеркнул Дейнега.

В свою очередь вице-президент по сервису группы компаний SportLife Годун подчеркнула, что SportLife открыт к сотрудничеству с ветеранами.

"Более четырех лет назад мы начали программу" Мирная жизнь ", которая предусматривала восстановление и реабилитацию для бойцов после АТО. Мы не делали на этом какой-то PR или рекламную кампанию. Мы просто понимали, что это социальная необходимость. И на сегодняшний день более тысячи бойцов уже прошли реабилитацию и имели возможность восстановиться", - сказала Годун.

Годун назвала большим событием сегодняшнее подписание меморандума с оргкомитетом "Игорь непокоренных".

"Ведь теперь спортсмены, которые будут представлять на международной арене Украину на "Играх непокоренных", действительно смогут посещать и пользоваться всеми сервисами на территории фитнес-клубов SportLife", - заявила Годун.

В свою очередь участник национальной сборной «Игр непокоренных» Игорь Безкаравайный заметил, что взаимодействие государства и бизнеса создало возможность для ветеранов заниматься спортом. Он считает, что ветеранское спортивная сообщество может привлекать как можно больше людей к занятию спортом.

Подписанты меморандума убеждены, что этот документ станет успешным примером сотрудничества государственного и частного сектора, сосредоточенным на положительных социальных преобразованиях. Согласно положениям документа, стороны объединят усилия для популяризации спортивной реабилитации среди украинских ветеранов и военнослужащих, развития соответствующей инфраструктуры и создания безбарьерной среды, которая будет открывать возможности для занятий адаптивными видами спорта украинским воинам с инвалидностью.

Кроме того, меморандум предусматривает, что участники сборной Украины «Игр непокоренных» в этом и будущих годах получат свободный доступ к сети современных спортивных заведений по всей Украине и смогут эффективно тренироваться, несмотря на постоянное место жительства. Участники меморандума верят, что этот документ станет стимулом для образования других государственно-частных партнерств, направленных на поддержку украинских военнослужащих и ветеранов на пути к физическому восстановлению.

Справка УНИАН. Международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле "Игры непокоренных" (Invictus Games) были основаны в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны, получившие ранения при исполнении служебных обязанностей.

В этом году в "Играх непокоренных" в Гааге примут участие 20 украинских ветеранов. Соревнования пройдут с 9 по 16 мая. Нынешние соревнования станут третьими, в которых примет участие украинская сборная. В прошлом году украинцы завоевали 20 медалей.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/93044-press-konferenciya-posvyashchennaya-podpisaniyu-memoranduma-o-sotrudnichestve-mezhdu-organizacionnym-komitetom-igr-nepokorennyh-v-ukraine-i-gruppoy-kompaniy-sportlife-v-unian.html