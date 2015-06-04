Ильичевский порт в рамках инвестиционного форума презентовал 12 инвестиционных площадок для потенциальных компаний-инвесторов

Один из крупнейших морских портов Украины Ильичевский морской торговый порт презентовал 12 инвестиционных площадок, которые он выделил на своей территории для потенциальных компаний-инвесторов.

Об этом заявил руководитель порта Юрий Крук, выступая на инвестиционном форуме: «Ильичевский порт. Государственно-частное партнерство. Инвестиции, стратегия, развитие».

По словам Юрия Крука, в случае строительства новых мощностей, перевалка зерновых и навальных грузов в Ильичевском порту может увеличиться на 15 млн. тонн в год и составит более 30 млн. тонн в год.

Крук отметил, что проведен тщательный анализ площадок, которые предлагаются потенциальным партнерам-инвесторам.

В частности, под развитие перевалки зерновых предоставляется 4 инвестиционные площадки. Первая – часть 2-го терминала, где расположены 9-й и 11-й склады, специализированный комплекс по перевалке наливных грузов, расположенный на участке, прилегающем к 7-му причалу.

«Глубины у причала сейчас составляют 9,75 метра. Естественно, что этого мало для полноценной работы, но по данному комплексу мы уже получили предложение – в ближайшее время будут поданы документы для проведения соответствующих процедур и строительства здесь зерноперегрузочного комплекса и комплекса по перевалке масел, общей мощность не менее 3 млн. тонн в год», - отметил Крук.

По его словам, вторая площадка – часть 2-го терминала – площади в тылу 8-го и 9-го причалов, где глубины - до 11,5 метров. Отметив, что данные причалы выведены из эксплуатации и нуждаются в реконструкции, Крук акцентировал внимание на том, что в данном проекте заинтересованы несколько компаний.

В качестве третьей площадки под перевалку зерновых предлагается 24-й крытый склад (10 тыс. кв. м), мощность которого после технического переоснащения и реконструкции достигнет, как предполагается, не менее 1,2 млн. тонн в год. Четвертая площадка – тыловые площади (8 га), где расположено ремонтно-строительное управление порта, которые реально использовать под элеватор.

По словам Крука, развитие направления по перевалке угольно-рудных грузов предполагает выделение двух площадок: первый терминал - тыл 1-го и 2-го причала, с глубиной у двух причалов – 13 и 11,5 метров, а также - тылы 10-го причала, 21 склад.

Как отмечалось в ходе презентации, инвестиционные площадки учитывают развитие паромных перевозок и другие перспективные направления.

«Основная ставка делается на перевалку зерновых и угольно-рудных грузов. Собственно, в этом плане мы представили 12 инвестиционных площадок, которые предлагаются для реализации потенциальным инвесторам - грузовладельцам . Как тем, которые уже сотрудничают с портом, так и тем, которые изъявили желание привлечь инвестиции и имеют сегодня грузовую базу», - сказал Крук.

Он напомнил, что 13 июня 2013 года вступил в силу закон о портах, который предусматривает выделение из государственных предприятий (портов) части активов, которые переданы на баланс Администрации морских портов (АМПУ). В связи с этим, как отметил Крук, сейчас рассматривается возможность для инвестирования в «формате государственно-частного партнерства отдельные инвестиционные площадки на базе терминалов Ильичевского порта».

Открытость и понятность для инвесторов формата государственно - частного партнерства на инвестиционных площадках Порта - главная мысль проведенного Инвестиционного форума, прошедшего под флагами Международной ассоциации портов Черного и Азовского морей, президентом которой является Юрий Крук.

«Дноуглубление акватории и реконструкция причалов это – компетенция АМПУ», - сказал директор порта. «Мы также ждем понятной стратегии и плана по этому вопросу от АМПУ», добавил директор ИМТП.

В настоящее время порт занимает площадь 320 га, на которых расположены 5 терминалов, 3 специализированных комплекса. Глубины на внешнем рейде составляют – 21 м, на подходном канале – 16 м, у причалов – от 7,5 до 13,5 метров.

В 2014 году порт достиг максимального грузооборота за последние 5 лет - 14,6 млн тонн. По итогам 5 месяцев текущего года данный показатель составил 6,524 млн тонн, что на 600 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2014 года.

«Проектная мощность порта - 30 млн тонн переработки грузов в год. То есть, по существующим мощностям - потенциал увеличения 15 млн тонн. Я должен сказать, что исторический максимум, достигнутый на мощностях порта составлял 19,5 млн тонн переработки, что было еще в советское время», - сказал Крук, отметив, что, несмотря на падение объема контейнерных перевозок, и тот факт, что два причала порта по техническим причинам практически выведены из эксплуатации, порт показывает сегодня рекордные объемы грузопереработки за последние 5 лет.

За два последних года порт добился значительных успехов по финансовым показателям: с последнего места вышел на второе место в отрасли, по итогам 1 квартала получил прибыль 257 млн. грн. (нужно отметить, что до прихода Юрия Крука на пост директора Ильичевского порта 1 полугодие 2013 года было завершено с убытком 33 млн. грн).

По словам Юрия Крука, целью передачи в аренду 12 инвестиционных площадок является привлечение инвестиций, создание рабочих мест, увеличение грузооборота, повышение эффективности работы на терминалах.

«В случае наличия предложений по получению в аренду того или иного объекта, порт предложения анализирует и передает соответствующие документы в Фонд госимущества, который дает запрос в Мининфраструктуры. Последнее принимает решение по согласованию, после чего Фонд госимущества проводит конкурс - рассказал Крук, добавив, что в идеальном формате процедура согласования должна занять до трех месяцев.

Напомним, в январе-апреле 2013 года грузооборот ИМТП составлял 4,706 млн. т, с приходом Юрия Крука на должность начальника порта, только за четыре месяца 2015 года этот показатель достиг почти 6 млн. т. Таким образом, по финансовым показателям порт вышел с последнего места (результат первого полугодия 2013 года составлял убытки 33 млн. грн.) на 2 место в отрасли (чистая прибыль по итогам первого квартала 2015 года составила 257 млн. грн.)

В форуме приняли участие представители Одесской областной государственной администрации, руководство Ильчевского морского торгового порта, профсоюзных организаций, эксперты морской отрасли, профильные ассоциации, представители компаний «Портинвест», «Метинвест», «Кернел», «Укрферри» и др.

Специалисты Министерства инфраструктуры и государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», присутствие которых ранее анонсировалось в программе, по непонятным причинам на мероприятии отсутствовали.

Справка. Госпредприятие «Ильичевский морской торговый порт» – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.