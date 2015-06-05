Минагропрод не планирует приватизацию Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Киев. 5 июня. УНИАН. Министерство аграрной политики и продовольствия не планирует приватизацию одного из крупнейших операторов зернового рынка Украины Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ), сообщил на пресс-конференции в УНИАН заместитель главы рабочей группы по вопросам приватизации государственных предприятий Министерства аграрной политики и продовольствия Алексей Зубрицкий.

«ГПЗКУ в планах на приватизацию нет», - сказал он.

Среди причин, по которым министерство не может провести приватизацию предприятия, Зубрицкий назвал желание зарубежных партнеров торговать именно с государственной компанией, а также обязательства ГПЗКУ по гарантированному государством кредиту.

Кроме того, по словам Зубрицкого, предприятие имеет нерешенные проблемы с возвратом валютной выручки, которая осталась в офшорах вследствие злоупотреблений бывших руководителей компании.

«Там огромные злоупотребления. В плоть до того, что 130 млн долл. было просто переведено, отправлено зерном на четыре офшора», - сказал он.

При этом Зубрицкий добавил, что сейчас компания находится в сложном положении.

«Эти деньги они (ГПЗКУ – УНИАН) не вернули, и я думаю, что их (денег – УНИАН) уже и не существует. Более того, такая проблема несет лавинообразный эффект: если вы не возвращаете валютную выручку, вас налоговая начинает лишать права на экспортную деятельность. Для нашей экспортной корпорации, для нашего государственного зернового трейдера лишиться шансов экспортной деятельности – это просто оксюморон», - сказал он.

Замглавы рабочей группы по вопросам приватизации при Минагропроде сказал, что приватизация ГПЗКУ, которая, по его словам, является стратегическим для страны предприятием, возможна в будущем, но в этом процессе необходимо учитывать интересы Украины и партнеров корпорации.

«Там должна работать специальная группа из лучших интеллектуальных сил, которые есть в нашей стране, чтобы если продавать, то продавать по максимальной цене с учетом интересов, в том числе и китайских партнеров, кредита, который они выделили», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод планирует в 2015 году провести приватизацию до 180 государственных сельскохозяйственных предприятий.

По словам Министра социальной политики и продовольствия Алексея Павленко, интерес ко вхождению в капитал ГПЗКУ проявляют компании из США, Катара, Кувейта, а также Китая и Саудовской Аравии, которые готовы инвестировать средства в модернизацию элеваторных мощностей.

В 2012 году Экспортно-импортный банк Китая договорился с украинским правительством о предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии на реализацию проектов в агропромышленном комплексе. Согласно достигнутым договоренностям, часть кредита в размере 1,5 млрд долл. предоставлялась ГПЗКУ, которая должна была закупать на отечественном рынке зерно для дальнейших экспортных поставок через посредничество китайской корпорации ССЕС. Вторую половину займа (1,5 млрд долл.) украинская корпорация должна была в течение пяти лет потратить на импорт из КНР сельскохозяйственной техники и материально-технических ресурсов.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе, суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.