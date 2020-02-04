Минсоцполитики упростит процесс оформления документов на социальные выплаты путем создания офисов в регионах (фото, видео)

Услуги для населения будут доступны в офисах в пределах 10 км от каждого населенного пункта и будут предоставляться бесплатно.

Киев. 4 февраля. УНИАН. Министерство социальной политики презентовало программный комплекс «Социальная громада», призванный облегчить жителям объединенных территориальных громад (ОТГ) процесс оформления социальных выплат путем создания фронт-офисов в максимальной близости к населенным пунктам.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская на пресс-конференции в УНИАН.

«Все знают красивые Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), где людей обслуживают в комфортных условиях, на хорошем европейском уровне. Однако в таких центрах практически нигде не оказываются социальные сервисы... Что бы мы хотели изменить - мы хотели бы, чтобы в ОТГ появился комфортный социальный сервис. Мы сегодня говорим о таком сервисе, как «Социальная громада», который поможет людям быстро и удобно подавать документы для получения социальных выплат», - сказала министр.

Соколовская сообщила, что основная цель проекта – территориальная доступность офисов по оказанию социальных услуг для населения. По ее словам, на сегодняшний день почти 12 млн граждан в 20 тыс. населенных пунктах не имеют быстрого доступа к оформлению социальных выплат и вынуждены преодолевать расстояние в 50-70 километров до ближайшего ЦПАУ в районном центре. Поэтому, до конца 2020 года планируется расширить сеть фронт-офисов по всей Украине с максимальным расстоянием в 10 километров от населенного пункта до ближайшего офиса, отметила министр.

Соколовская также подчеркнула, что внедрение проекта будет бесплатным для населения, а оказание таких услуг работниками фронт-офисов будет финансироваться из бюджета.

«Мы будем стимулировать ОТГ присоединиться к программе, и мы заложили стимулы, в частности, финансовый ресурс, для оплаты этой услуги. То есть каждая ОТГ или ЦПАУ, любой фронт-офис будет получать средства за прием целостного пакета документов. Мы предусмотрели выделение 150 млн гривен на развитие фронт-офисов в 2020 году. Это будет дополнительным стимулом для ОТГ перенимать эту функцию у органов соцзащиты и приближать социальные услуги к людям в регионах», - добавила Соколовская.

Присутствующий на пресс-конференции советник министра социальной политики по вопросам диджитализации Денис Мацуй отметил, что работа по внедрению сервиса ведется в двух направлениях – развитие как фронт-офисов, куда обращаются люди для быстрого и удобного оформления выплат, так и бэк-офисов, где будет происходить быстрая и точная обработка документов с дальнейшей передачей их в Управление социальной защиты населения (УСЗН).

«Нам нужно обеспечить цифровую связь между фронт-офисами и бэк-офисами, именно для этого мы создали сервис «Социальная громада». Мы будем помогать с нашими партнерами, Всемирным банком, технически, давать технические возможности, чтобы в каждой ОТГ был фронт-офис. Данный проект - это первый шаг во внедрении диджитал-системы в социальной сфере, первый сервис, который мы отработаем, и уже в конце года будем запускать другие сервисы, то что называется Е-social», - сказал Мацуй.

Директор программы «U-Lead с Европой» Сусанна Делланс добавила, что в рамках этой программы Шведское агентство международного сотрудничества и развития SIDA отвечает за создание и модернизацию до 600 ЦПАУ, которые обеспечат доступ к качественным социальным услугам более 9,5 млн жителей по всей Украине.

«Фокус нашей программы – на громадах и небольших городах, где существуют проблемы с интернет-покрытием», - подчеркнула Делланс.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики Украины планирует перейти на новую модель оказания социальных сервисов в регионах и начнет финансировать непосредственно услуги, а не учреждения. На это в госбюджете на 2020 год предусмотрено 150 млн грн.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/theme/93140-ministerstvo-socpolitiki-v-unian-prezentovalo-programmnyy-kompleks-socialnaya-obshchina.html