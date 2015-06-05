Информационный Майдан инициирует создание "единой базы знаний" о своих правах

Киев. 5 июня. УНИАН. Представители общественных организаций инициируют создание «единой базы знаний» о правах общественных активистов и журналистов.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему «Закон и Свобода слова = защита прав человека в Украине". Журналисты и общественность категорически протестуют против использования судебной и правоохранительной системы в политических целях» лидер Информационного Майдана Павел Билоножко.

«Я обращаюсь к журналистам и представителям общественного движения, нам нужно создавать единую базу знаний о тех или иных действиях, на которые мы имеем право. Я предлагаю в Интернете разместить ресурс, который бы позволял общественникам, опираясь на эту единую базу знаний, понимать, что входит в наши права и на чем мы должны основываться, проводя те или иные мероприятия и отстаивая наши законные права», - добавил глава ОО «Віче - громадські слухання» Алексей Артемчук.

По его словам, единая база знаний будет формироваться на веб-странице в Фейсбук ОО «Информационный майдан» https://www.facebook.com/Maidan.Information

«Мы с помощью наших юристов будем формировать эту единую базу знаний, т.е. это тот маршрутный лист, по которому активисты в любом регионе могут узнать, как действовать согласно законов Украины, чтобы им не нужно было дополнительно искать юридические консультации»,- добавил Артемчук. Кроме того, на сайте будут даны ответы на часто задаваемые вопросы.

Глава Украинского координационного совета Андрей Хома в свою очередь призвал журналистов предавать огласке факты нарушения своих прав со стороны чиновников.

«Чиновники и судьи нарушают закон, работая на свое усмотрение. Любой режим держится на двух основах - грязных деньгах и на нашем личном страхе. Для того, чтобы его преодолеть необходимо всегда действовать по закону и публично, поскольку такие горе-чиновники больше всего боятся публичности»,- сказал он.

По мнению представителей общественных организаций, только журналистские материалы и общественный резонанс могут помешать противозаконным действиям в Украине.

Заместитель главы общественного совета при Министерстве молодежи и спорта Украины Валерий Пыльгун в свою очередь отметил, что для проведения люстрации правоохранителей и судей общественные деятели должны предоставить «первичные документы»: видео-фиксацию нарушения прав граждан, результаты публичных общественных слушаний. «Эти документы должны подаваться во все органы власти. Сейчас в Украине не существует системы, которая бы единолично выполняла люстрационные процессы»,- сказал он.

«Я предлагаю проводить публичные обсуждения таких случаев, все протоколировать и направлять во все инстанции. Это первичные документы для народной люстрации таких людей», - добавил Пыльгун.

Он также отметил, что «конечной целью» единой базы знаний будет создание круглосуточного cool-центра, юристы которого будут предоставлять оn-line правовую помощь всем зарегистрированным пользователям.